21 Şubat’ın Kurtuluşun son Kutlaması Of Bayburt Derneğinden

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yılındaki 21 şubat kutlamalarının sonuncusunu Of Bayburt Kültür ve yardımlaşma derneği yaptı.

21 Şubat’ın Kurtuluşun son Kutlaması Of Bayburt Derneğinden
Of Bayburt Derneği kutlama Gecesi
İlgili Galeriye Git
banner330
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıldönümünde  Başta İstanbul,Ankara,Yalova,Körfez Burhaniye,İzmit Körfez Derneklerinin 21 şubat kutlamalarının ardından son olarak Of Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Hemşerilerimizi bir araya getirerek kutlamaları gerçekleştirdi.
Of Dernek Başkan ve Yönetimi geceye katılan hemşerilerimize gece öncesinde yemek ikramı yaptılar.
Of Belediyesi Kültür merkezinde kutlanan 21 Şubat etkinliğine Of Kaymakamı Eren Arslan,Of Belediye Başkan Vekili,Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve Yönetimi , Bayburt Ticaret odası Başkanı İbrahim Yumak, Ankara Bayburt Derneği Başkanı Adnan Bayram,Trabzon Bayburt Dernek Başkanı Yaşar Erdoğan ve yönetimi,Rize Bayburt Dernek Başkanı Adem Kırmızıoğlu ,Bayburt Gazeteciler Cemiyet Başkan yardımcısı Fatih Mehmed Özcan ve  hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.
Gece Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı,Bayburtlu Sanatçı Azmi Küçük’ün türküleriyle devam eden gece katılımcıların konuşmasıyla devam etti.
İlk olarak Of Bayburt Dernek Başkanı Adem Atamer hemşerilerimize hoş geldiniz konuşması yaptı.
Of Kaymakamı Eren Arslan ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,Ankara Bayburt Derneği Başkanı Adnan Bayram ,Of Belediye Başkan vekili,Bayburt Ticaret odası Başkanı İbrahim yumak günün önemine ve Türkiyemizde yaşanan gfündeme dair konuşmalar yaptılar.
Sponsorlara plaket verilmesinin ardından Bayburtlu sanatçımız Sehlan ,sahne aldı.
Gece Bayburt barları ve kemençe eşliğinde horon çekilmesinin ardından sona erdi.



 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Ahır yapımı projesine 280 başvuru
Sonraki Haber
Üniversite araziye, Askeriye yeni tesislere kavuşacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.