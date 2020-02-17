21 ŞUBAT KUTLAMALARI SAMSUNDAN BAŞLADI.

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde düzenlenen, “Bayburt’un Düşman işgalinden Kurtuluşunun 102. Yıldönümü” anma programına yoğun ilgi vardı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye İmam Hatip Okulları Üçüncüsü Doğukan Korucu tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu. Daha sonra İlkadım Belediyesi Nefes Türk Halk Müziği Korosu tarafından Bayburt türküleri konseri verildi.

Konserin ardından Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali programda yaptığı konuşmasında, “Bu gururu bizlere yaşatan ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Güzel Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Derneğimiz 1965 yılında kurulan Samsun’un en eski hemşeri derneklerinden biridir. Dernekçilikte bir çınar haline gelen kuruluşumuz bünyesinde, hemşerilerimize çeşitli enstrüman kursları, bar ekibimizin çalışmaları gibi birçok kültürel kurs faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu gecenin düzenlenmesinde başta Sayın Valimiz Osman Kaymak olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Valimiz Sayın Osman Kaymak yaptığı konuşmasında, “Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü’ gecesine hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu gecede aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Arkadaşlar güzel Bayburt’umuzun kurtuluşunu Samsun’da kutluyoruz. Samsun’da ki Bayburtlular atalarına, şehitlerine saygı olarak bugünleri anıyor. Bu geceler Bayburtluları bir araya topluyor. Kültürümüzü ve tarihimizi konuşuyoruz. O yönüyle çok anlamlıdır. Biz Samsun’da yaşayan Bayburtlular olarak Bayburt kültürünü anlatmak durumundayız. Bayburtlular gerçekten vatan millet duygusu yüksek dürüst insanlardır. Otuz yıllık memuriyet hayatımda çalıştığım yerlerde Bayburtluların yiğitlikleri, dürüstlükleri ve inançları konuşulmuştur. Görev yaptığımız yerlerde Bayburtlular için güzel şeyler duyduk.

Samsun’da ki hemşeri dernekleri Samsun’a değer katıyorlar. Biliyorsunuz Samsun’da Gümüşhaneli, Trabzonlu ve Ordulu değerli hemşerilerimiz var. Biz her zaman söylüyoruz. Bizler Bayburt kökenli Samsunlularız. Çünkü Samsun’da yaşıyoruz. Samsun’un sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi bizleri yakından ilgilendiriyor. Bizler Bayburt kültürünü unutmadan Samsun’a değer katmak durumundayız. Bayburtlu kimdir?Bayburtlu dürüsttür, onurludur, vatanseverdir, kimseye muhtaç olmamak için çalışır, alın teri en kutsal kazancıdır.

Tarım, sağlık, turizm, sanayi, ticaret merkezleri ile Samsunumuz büyük bir potansiyel taşıyor. Bu şehirde yaşayacaksak, bu şehrin sorunlarının tespitinde ve teşhisinde siyaset ayrımı gözetmeden bir araya gelmeyi bilmeliyiz. Bir araya geldiğimizde şehrimizde bereket olur, iş olur, aş olur. Bu şehrin geleceği, güzelliği ve huzuru için bir ve beraber olalım.

Ben Bayburt Sancaktepe köyündenim. Samsun Valisi olarak 2,5 yıldır görev yapıyorum. Zaman zaman bu gecelerin sayesinde ve diğer zamanlarda Bayburtlu hemşerilerimle bir araya geliyorum. Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğimiz bizim ortak buluşma yerimizdir. Lütfen oraya geliniz ve faaliyetlere katılınız.

Arkadaşlar 100 yıl önce başlayan mücadele hala bitmedi. Bu güzel coğrafyada bizi rahat bırakmayacaklar. Onlara vereceğimiz en güzel cevap birlik ve beraberliğimizdir. Daha nice güzel ortamlarda, güzel günlerde buluşmak temennisiyle tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Osman Kaymak ve protokol üyeleri tarafından milli müsabakalarda derece yapmış Bayburtlu sporculara plaket verildi.

Daha sonra Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, Derneğin Onursal Başkanlık Beratını Valimiz Sayın Osman Kaymak’a takdim etti. Ardından Bayburt deve güreşi ve Derneğin Bayburt Bar Ekibi tarafından Halk Oyunları gösterisi sunuldu. Ardından sanatçı Mustafa Serken ve Sezai Seçen, Bayburt ve çeşitli yörelere ait türküleri seslendirdi.

Programın sonunda Valimiz Sayın Osman Kaymak, protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsun’da düzenlenen Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü programına, Samsun Valisi Osman Kaymak, Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Bedri Yaşar, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İlçe Kaymakamları, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Demirözü Belediye Başkanı Aslan Gürer, Arpalı Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belde Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Sürreyya Türkmenli, İl Genel Meclis Üyesi Nebil Aydın, Dernek Başkanları, Sivil toplum kuruluş temsilcileri, davetliler ve çok sayıda Bayburtlu katıldı.