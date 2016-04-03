21 ŞUBAT KUTLAMALARI BALIKESİR KÖRFEZDE DEVAM ETTİ

Bayburt’un Düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yılında kutlamalar Balıkesir Körfez derneğinin düzenlediği geceyle devam etti.

21 ŞUBAT KUTLAMALARI BALIKESİR KÖRFEZDE DEVAM ETTİ
Balıkesir Körfez Bayburt Derneği gecesi
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Bayburt Balıkesir Körfez Derneği Burhaniye Belediyesi Reha Yurdakul kültür merkezi salonunda Bayburtlu hemşerilerimizi kutlamalar için bir araya getirdi.
Geceye Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Ankara Bayburt Dernek Başkanı Adnan Bayram, Ege Bayburtlular Dernek Başkanı Fikret Aktaş, İstanbul Minibüsçüler Odası başkanı Erol Koral, Yalova Bayburt Dernek başkanı Savaş Öztürk, Bursa Kestel Bayburt Dernek Başkanı Cemalettin Deligöz ,Balıkesir Körfez Derneği yönetimi ve Bayburtlu Hemşerilerimizi katılımıyla gerçekleşti.
Balıkesir Körfez Dernek Başkanı Nuray Genç açılış konuşmasında yeni bir dernek olmalarına rağmen çok yol kat ettiklerini  vurgulayarak  ikinci defa gece düzenlediklerini hemşerilerini Balıkesir Burhaniye de bir araya getirmekten mutlu olduklarını ifade etti ve katılımcılara teşekkürlerini belirtti.
Gecede Burhaniye Kaymakamı hemşerilerimize seslenerek Bayburtluların göç ettikleri şehirlerde illerini çok iyi temsil ettiklerini belirterek uzaktan ,yakından gelen katılımcılara teşekkürlerini ifade etti. Hemşeri Derneklerimizin Göç ettikleri şehirlere kültürlerini muhafaza etmelerinin önemi değindi.
Gece Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Folklor ekibinin gösterisiyle devam etti. Gecede Bayburtlu sanatçımız Azmi Küçük ve Selim Güler sahne aldı. Bayburt Türküleriyle hemşerilerimize hoş bir akşam yaşattılar.
Dernek  yönetimi  Gecenin ardından Misafirlere ikramda bulundular.
 
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birisi - 9 ay önce
Peki böyle bir gece yapıyorlarda Balıkesir İl Dernek ve il merkezindeki yada diğer ilçelerdeki hemşehrilerini niye çağırmıyorlar ...
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