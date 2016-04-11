2071 MEDENİYET GENÇLİĞİ ve TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI YARDIM KAMPANYASI

Bayburt’taki 150 Zihinsel Engelliye 2071 medeniyet gençliğinden yardım kampanyası

2071 MEDENİYET GENÇLİĞİ ve TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI YARDIM KAMPANYASI
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2071 medeniyet gençliği Gökçedere köyüne  EMİN ÇIKRIKÇI KÜTÜPHANESİ,Sancaktepe köyüne SEZAİ AYÜPOĞLU KÜTÜPHANESİ,Hayık köyüne SERDAR ŞAHİN KÜTÜPHANESİ,Kavaklı Köyüne REDNASİS Kütüphanesi kurdu.
Sünür köyü,Hayık köyü,Sancaktepe köyü,Kavaklı Köyü,Gökçedere köyü,Demirözü yatılı okulu,Arpalı Okulu na Soru Bankası-Konu Anlatım kitapları ve Çanakkale konulu roman-Hikaye kitabı Dağıttı.
BAYBURT İHH nin belirlediği 60 yetim çocuğa Mont ve Bot Yardımı Yaptı.



Etiketler; #2071 MEDENİYET GENÇLİĞİ ve TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI YARDIM KAMPANYASI
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