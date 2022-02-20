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1918’de Şehit düşen Askerlerimiz için ilk Mevlit Programı,Marmara bölgesi Bayburt derneğinde okutuldu

104.Kurtuluş Programları öncesi Marmara Bölgesi Bayburt derneğinde,Şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

1918’de Şehit düşen Askerlerimiz için ilk Mevlit Programı,Marmara bölgesi Bayburt derneğinde okutuldu
20 Şubat 2022 Pazar 17:32

BAYBURTGÜNDEM-  Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül ve yönetimi 104.yılında Şehitlerimiz için ,Kaynarca Merkez Camiinde Kuran okuttu.

104. önce Doğu Cephesinde göğüslerini düşmana siper eden Şehitlerimizi Bayburt’ta ve İstanbul da anma etkinlikleri devam ediyor.

Çok sayıda Hemşerilerimizin katıldığı anma programı,Kaynarca Camiinde okunan Kuran tilaveti ve Mevlit sonrası ikramlar yapıldı,Dualar edildi.

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