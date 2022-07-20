15.Taşçılar köyü yaz Şenliği coşkuyla kutlandı

Bayburt Taşçılar Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği 15.Yaz Şenliğini gerçekleştirdi.

BAYBURTGÜNDEM-Bayburt Taşçılar Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinin geleneksel hale getirdiği yaz şenliğinde bu yılda coşku vardı.

15. Geleneksel şenliklerine Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap,Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın,İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kalkan,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın kolları Köy Dernek Başkanları ve Bayburtlu Hemşerilerimiz katıldı.

Şenliklerde Sanatçı Sezai seçen türküleri ve halaylarıyla hemşerilerimizi coşturdu.

Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkulda Protokole ve sponsorlara plaket taktimi yaptı.Şenlikler yemek ikramı ve halayların ardından sona erdi.