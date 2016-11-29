ALİAĞA BAYBURTLULAR DERNEĞİ TARAFINDAN 15 TEMMUZ HALKIN DİRİLİŞ " SERGİSİ İZMİR'DE AÇILDI

Aliağa Bayburtlular Derneği tarafından düzenlenen sergide 15 Temmuz gecesi canlarını feda eden ve dünya demokrasi tarihine adlarını altın harflerle yazdıran kahraman şehitler anısına 146 fotoğraf sergilendi. Aliağa Enka Spor Salonunda açılan sergiye; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Nükhet Hotar, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, MHP 24. İzmir Milletvekili Murat Koç, Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Akbulut, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tuğan, Aliağa Bayburtlular Derneği Başkanı Abdülkerim Kaçmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yoğun ilgi gören program, istiklal marşının hep bir ağızdan söylenmesi ve şehitler anısına okunan Kur'an tilaveti ile başladı. Serginin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Sergiyi gezen protokol üyeleri fotoğrafları yakından inceledi. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini çarpıcı fotoğraflar ile anlatan sergide, gurur ve hüzün bir arada yaşandı.Sergiye katılan protokol üyelerine Aliağa Bayburtlular Derneği tarafından, Bayburt'u simgeleyen plaketler takdim edildi.Programın açılış konuşmasını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24. İzmir Milletvekili Murat Koç yaptı. 15 Temmuz'un çok iyi yorumlanması gerektiğini ifade eden Koç, 15 Temmuz darbe girişiminin ülke içerisinde kenetlenmeye, birliğe ve beraberliğe vesile olduğunu söyledi."Amacımız bu hain girişimi unutturmamak"Yapılan konuşmaların ardından sergiyi gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz ruhunu yansıtan bu ve buna benzer etkinliklere sürekli olarak katılmaya çalıştıklarını belirten Hotar, "Bizim amacımız bu hain girişimi unutmamak ve unutturmamak. Genel merkezimizde Ar-Ge başkanlığımıza bağlı kütüphanemizde darbeden çok kısa bir süre sonra 15 Temmuz şehitleri anısına diye bir bölüm oluşturduk. Orada hem bu sergide gördüğümüz sembol fotoğrafların önemli bir kısmı, hem de en önemlisi şehitlerimizin özel eşyaları bulunuyor. Allah bir daha bizlere böyle günler yaşatmasın" diyerek, başta Aliağa Bayburtlular Derneği olmak üzere serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti."Gurur duyuyorum"Birlik ve beraberliğin Türkiye'yi özlenen noktaya getireceğini vurgulayan AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, "Bayburtlu hemşerilerimin 15 Temmuz hassasiyetiyle, böyle bir sergi düzenlemiş olmaları çok anlamlı. Bu millet dirlik ve birlik içerisinde olduğu sürece Avrupa şöyle karar almış, Amerika şöyle demiş hiç umurumuzda değil. 15 Temmuz gecesi bu ülkeye sahip çıkan bu ülke için gözünü kırpmadan ölümü göze alan bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum" dedi."Bu ruhun devam etmesini istiyoruz"Düzenlenen sergi ile 15 Temmuz ruhunun yaşatıldığını dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise "15 Temmuz günü bu ruhu sokaklarda görmüştük. Şimdi de bu sergide görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra tezahür eden toplumdaki dayanışma, birlik beraberlik duygusu bundan sonra da devam edecektir. Biz siyasiler olarak mümkün olduğunca bu ruhun devam etmesini istiyoruz. Toplumda bizden bunu istiyor bunu arzuluyor. Toplumun taleplerini hayata geçiren insanlar olarak bunu da hayata geçirmek durumundayız" dedi.Sergi, 27 Kasım Pazar gününe kadar tüm vatandaşların ziyaretine açık kalacak