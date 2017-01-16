11.Bayburt Derneği Geleneksel Bilgi yarışması gerçekleşti

DERNEKLERDE BİLGİLER YARIŞTI Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Dernekler arası bilgi yarışmasının bu sene 11. si Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topcu Salonunda yapıldı.

"Bilgiler Yarışıyor, Çocuklar Tanışıyor" adı altında düzenlenen 11. si bilgi yarışmasının bu seneki sorularını İHLAS Eğitim Kurumları hazırladı. Sunuculuğunu hemşehrimiz Nur Haktan'ın yaptığı program akışı şöyle gerçekleşti.

İstiklal Marşımızın okunmasından sonra, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı bey birer konuşma yaptılar. İhlas Eğitim Kurumları öğretmenlerinin oluşturduğu Jüri adına Abdullah Boyraz yarışma hakkında bilgi kısa bir verdiler.

Yarışmaya bu sene 21 köyümüz katıldı. Bu köylerimiz; Armutlu Köyü, Aşağıçımağıl Köyü, Aydıncık Köyü, Bayrampaşa Köyü, Çayıryolu Köyü, Çiğdemtepe Köyü, Danişmend Köyü, Erikdibi Köyü, Gökçedere Beldesi, Gökler Köyü, Güneşli Köyü, Helva Köyü, Işıkova Köyü, İğdir Köyü, Karayaşmak Köyü, Karlıca Köyü, Karşıgeçit Köyü, Kavacık Köyü, Masat Köyü, Petekkaya Köyü, Pınarcık Köyü ve Sırakayalar Köyü.

Her köy 3 öğrenciden oluşan bir takımla olmak üzere toplam 63 gencimiz ter döktüler. 20 sorudan oluşan yarışmada 140 Puan alan Güneşli Köyü birinciliği, 130 Puan alan İğdir Köyü ikinciliği elde ettiler. 120 Puan alan Gökler, Karayaşmak, Çiğdemtepe ve Pınarcık Köyleri üçüncülük için yarıştılar. Gökler Köyümüz eleme soruları sonucu üçüncü oldu. Erkan Obüs'ün ilizyon gösterisi yarışma sonunda çocukların büyük beğenisini kazandı.

Programa; Bahçelievler Balediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uyan, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Şube Müdürleri Ahmet Saruhan, Abdulkadir Durmuş, İlçe Müftü Yardımcısı Ramiz Koç, Araştırmacı yazar Naci Memiş ve bilgi yarışmasına katılan köy dernek başkanları, birçok köy dernek başkanımız, yarışmacı çocukların aileleri ve hemşerilerimiz katıldılar.

Yarışma sonunda katılımcı tüm öğrencilerimize içinde eğitim, kültür kitapları bulunan setin yanında, katlım belgesi ve madalya ile ödüllendirildiler. Ayrıca 1. olan öğrencilere Laptop, 2. ve 3. olanlara Tablet hediye edildi. Günün anısına toplu fotoğraf çekimi sonrası program sona erdi.

İlk üç sıralama

1. Güneşli 2. İğdir 3. Gökler

Bilgi yarışmasına katkı sunan; Bahçelievler Belediyesi, Ümraniye Belediyesine, DÇ Yapı-Doğan Çoşkun, Era Tetikler-Yavuz Selim Tetik, ÇNR İnşaat-Yüksel Çınar ve Levent Ayaz'a, katılan köy derneklerimize, izlemeye gelen ve gününü bizlerle geçiren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz.

