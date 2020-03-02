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102. YILINDA BAYBURT VE İDLİP ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUALAR EDİLDİ..

Anadolu Yakası Bayburt Kültür Ve Yardımlaşma Derneğinde Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu dualar edildi.

102. YILINDA BAYBURT VE İDLİP ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUALAR EDİLDİ..
02 Mart 2020 Pazartesi 12:16

Anadolu Yakası Bayburt Kültür Ve Yardımlaşma Derneği olarak Öğlen namazını  müteakiben Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102 Yıl dönümü münasebeti ile ,Bayburt’un Kurtuluşunda şehit olan asker ve hemşerilerimiz ,İdlip Şehitlerimiz,Elazığ, Malatya depreminde Van çığ ve depreminde Uçak kazasın Tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu dualar edildi.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan ve yönetiminin hazırladığı programda Mevlit şekeri ve lokma ikram edildi.Hocalara Plaket takdimi yapıldı.

Bayburtlu Hemşerimiz, Selman Okumuş ve Mustafa Duman  hocaların  okuduğu Kuran-ı Kerim ve yaptıkları dualara hemşerilerimiz iştirak ederek Şehitlerimiz için dua ettiler.

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