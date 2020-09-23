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Demirözünde Sağlık Denetimleri devam etti.

Demirözünde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” Covid-19 tedbirleri denetimleri kapsamında Denetim yapıldı.

Demirözünde Sağlık Denetimleri devam etti.
23 Eylül 2020 Çarşamba 16:27

              İlçe Kaymakamı Engin TOK ve Kurum Amirleri “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile 81 ilde gerçekleştirilen Covid-19 tedbirleri denetimleri kapsamında; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu konaklama tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, sosyete pazarı, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet kafe/salonu ve elektronik oyun yeri, park/piknik alanı, lunapark/tematik park ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere ilçemizde bulunan yaşam alanları denetlendi.

                 Salgının yayılmaması ve toplum sağlığını korumak adına hep beraber maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Lütfen, kendimizin ve toplumumuzun sağlığını tehlikeye atmamak için tedbirlere uyalım. Yeni normalleşme sürecine herkesin kurallara uyarak, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek uyum sağlaması gerektiğini belirten Kaymakam TOK, salgının yayılımını önlemek amacıyla denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini dile getirdi.

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