DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI SELAMİ ERSEN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen çalışmaları hakkında gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Demirözü Çevre Düzenlemeleri ve Altyapı çalışmaları hakkında sözlerine başlayan Başkan;yatırımları açıkça beyan etti.”İlçemiz genelinde toplam 42.000 metrekare alanda 1.512.000 adet kilitli parke taşı işlenmiştir.Ayrıca 500 metre uzunluğunda 7000 metrekare alana sahip ilçemiz ana caddesinde ve Güneşli ve Çiftetaş mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yapılmıştır.” dedi.Çevre Düzenlemeleri ve Altyapı çalışmaları hakkında önemli işler yaptıklarını vurgulayan Başkan sözlerini devam etti;”İlçemizin görünen yüzü Dr.Ülkü Güney Caddesi üzerinde yapılan ve yılların etkisiyle bozulan yolun,modern ve kullanışlı seviyeye gelmesi amacıyla yeniden asfaltlanmış ve göze hoş gelen şekilde ışıklandırılarak modern bir görünüme kavuşmuştur.Ayrıca şehrin çeşitli mahallelerinde istinat duvarı çalışmaları yapılarak hem çevre kirliliğinin önüne geçilmiş hemde daha modern görünüme kavuşturulmuştur.” dedi.İlçenin görünümünün daha iyi noktalara getirmeye uğraştıklarını belirten Ersen;ağaçlandırma çalışmaları hakkında ilçenin iklim şartlarına uygun ağaç çeşitleri tespit edilerek ilçenin çeşitli yerlerine 2000 adet ağaç dikimi yapıldığını belirtti.Bunun yanında yapılanlar kısaca:Harabe binaların yıkım çalışmaları,Kanalizasyon ve Su İsale hattı çalışmaları,Mezarlıkların bakım onarımı gibi çalışmalarda tamamlandı.Başkan Selami Ersen;yapılan ve yapımına devam eden projeleri tek tek anlattı.-Okul ve Hastane yolları yapımı-İçerisinde 20 Dükkan bulunanyapımı-Sentetik Çim Saha yapımıyapımı %80 oranına gelmiş,yapımı devam etmektedir.Bölge halkının refahı için önemli bir proje olup,günlük 16 büyükbaş 16 küçükbaş hayvan kesimine uygun ve Avrupa Standartlarında makinelerin kullanılacağı modern bir tesis olacaktır .Proje %80 gerçekleşmiş olup yapımına devam edilmektedir.İçerisinde Düğün Salonu ve 18 adet 1+1,6 adet 1+0 dairenin yapımına başlanılmış ve çalışmalar devam etmektedir.Bunun yanında 2 adet dükkan ve 12 adet apart daire yapımıda devam etmekte.-Halı Yıkama Evi projesi bitim aşamasına gelmiştir.KUDAKA’ya sunulmuş ve onay almıştır en kısa sürede ihalesi yapılacaktır.Başkan Selami Ersen sıkça sorulan İmar Planları hakkında ise;”İlçemize yeni bağlanan ve İmar Planı olmayan Çiftetaş,Güneşli ve Demirözü Merkezde uygun alanlarda ilave İmar Planı yapılmıştır.İmara açılan alan toplam 1 buçuk milyon metrekaredir.Konut ihtiyacını gidermek amacıyla 1 blok halinde toplamda 22 adet konut yapımı inşaatı ise devam etmektedir.”dedi.