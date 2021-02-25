Demirözü Barajının peyzaj projesi KUDAKA tarafından onaylandı.

Demirözü Belediyesi KUDAKA’ya sunduğu ve onaylanan “Özlenen Denizi Özendiren Demirözü Barajı” projesi yaz sezonunda halkın hizmetine giriyor.

Projenin tamamının belediye tarafından yapılarak KUDAKA’ya sunulan 1 milyon TL lik proje, bütün projeler içerisinde en yüksek ikinci yüksek oyu alarak onaylandığını belirten Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, “Demirözü Belediyesi olarak KUDAKA (Kuzeydoğu Kalkınma Ajansına) sunduğumuz projemiz bağımsız denetçilerinden yüksek bir puan alarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden sonra 2. olarak onay almıştır.

Projenin içerisinde Zıpline, Elektrikli Salıncak, Midilli Atlar, Çocuklar için Ağ Parkuru ve Peyzaj çalışması olacak. Projemiz tamamen Belediyemizin personeli tarafından hazırlanarak KUDAKA’ya sunulmuştur. 1 milyon TL yi aşan proje bedenlin yüzde 80’ini KUDAKA karşılarken, yüzde 20 sini ise belediye olarak biz karşılayacağız. 2021 yılı bahar ayında yapımına başlanacak olan projemiz Haziran veya Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak hizmete girmiş olacaktır” dedi.