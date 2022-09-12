Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburt’ta gençlik ve spor alanında yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Tataroğlu, iktidar olarak önceliklerinin, ülkede gençliği ve sporu günümüz standartlarıyla uyumlu, geleceğin meydan okumalarına karşı hazırlıklı, yerli değerlere duyarlı, dünya kültürünü reddetmeyen, yenilikçi ve rekabetçi bir düzeye ulaştırmak olduğunu söyledi.