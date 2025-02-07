Bursa Teknik Üniversitesinin öncülüğünde ilk istişare toplantısı gerçekleştirilen “Teknik Üniversiteler Birliği” resmen kuruldu. 11 teknik üniversitenin 'birliktelik' kararı İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde atıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’de bulunan teknik üniversitelerin Ar-Ge, eğitim, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve kalite alanlarında yürütülecek projelerde iş birliğine gitmesine çatı görevi üstlenecek olan “Teknik Üniversiteler Birliği”nin kurulması için Bursa Teknik Üniversitesinde atılan ilk adım resmileşti.

Teknik Üniversiteler Birliği’nin resmi kuruluş imzaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğünde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde atıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi olmak üzere 11 üniversiteden oluşan Teknik Üniversiteler Birliği, üye üniversitelerin ortak projeler geliştirmesini, sanayi ile daha güçlü bağlar kurmasını ve birbirleriyle daha fazla etkileşimde bulunmasını hedefliyor.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: BİRLİK ÇALIŞMALARA GÜÇ KATACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı açılış konuşmasında,“Yeni ve kıymetli bir oluşum olan Teknik Üniversiteler Birliğinin hem ülkemize hem de yükseköğretim sistemimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Ülkemizdeki teknik üniversitelerin her biri, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde, teknoloji ve inovasyonun geliştirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Teknik Üniversiteler Birliği teknik üniversitelerimizin çalışmalarına ekstra bir güç katacaktır. Teknik üniversiteler, iyileştirmeye açık yönlerimizden biri olan ortak araştırma kültürünün inşası ve yaygınlaşmasına hizmet edecek. Bu birlikteliğin başta mühendislik eğitimi ve araştırma kültürü olmak üzere, yeni teknolojiler ve istihdam arasındaki uyumu güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

Kendisinin önerisiyle Teknik Üniversiteler Birliği’nin kuruluşu için istişare toplantısının Mayıs 2024’te Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldığını hatırlatan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Birlik çatısı altında buluşmak için çıktığımız yolda, Ülkemizin 11 teknik üniversitesini bir araya getiren Teknik Üniversiteler Birliği’nin ilk istişare toplantısını geçtiğimiz yıl Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirdik. Şimdi ise Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın öncülüğünde kuruluş imzalarımızı attık” diye konuştu.

Teknik Üniversiteler Birliği vasıtasıyla eğitim ve Ar-Ge alanlarında geliştirilecek yeni işbirlikleri ve ortak bilimsel projelerin Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Rektör Çağlar, “Teknik Üniversiteler Birliği çatısı altında üniversiteler arasında Ar-Ge alanında iş birliği yapacağız. Ortak projeler, sorun çözüm pazarları ve ortak laboratuvar kullanımını sağlayacağız. Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz iş birliği ile kalite çıtasını daha da yukarılara taşıyacağız. Yine toplumsal katkı alanında da sorunları birlikte çözeceğiz, birlikte üreteceğiz. Teknik Üniversiteler Birliği’nin bilime önemli katkılar sağlamasını diliyor, başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar hocamıza ve Birliğimizin kurulmasında emeği geçen tüm Rektörlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.