Küresel gıda talebi hızla artarken, tarım ve hayvancılık sektörü de yapay zekâ (AI) ve akıllı sistemlerle dönüşüyor. Akıllı tarım ve hayvancılık teknolojileri, su ve enerji kullanımını yüzde 30 azaltırken, üretim verimliliğini yüzde 50 artırıyor. Yapay zekâ ile desteklenen tarım ve hayvancılık, sürdürülebilir bir gelecek için kritik rol oynuyor.İSTANBUL (İGFA ) - Uzmanlar, teknoloji entegrasyonunun gıda güvenliği için kaçınılmaz olduğunu belirtirken, Elektrik Elektronik Mühendisi ve global üretim yöneticisi Burak Yaka, tarımda dijitalleşmenin kritik olduğunu belirtti:

Yaka, Yapay zekâ destekli tarım sistemlerin mahsul kayıplarını yüzde 20 azaltırken, hayvan sağlığı takibinde hataları yüzde40 düşürüyor. Modern çiftlikler, su kullanımında yüzde 30, gübre tüketiminde yüzde25 tasarruf sağladığını söyledi.

Otonom Traktörlerin GPS ve AI destekli makineler, yüzde25 daha verimli ekim sağladığını ifade eden Burak Yaka, dron ve uydu takibinin mahsul sağlığını yüzde35 daha hassas analiz ettiğini, akıllı sulama ile su israfını yüzde30 azaltılarak üretimi arttırdığını kaydetti.

Akıllı sağlık takibi ile hayvan hastalıklarının da yüzde40 daha erken teşhis edildiğine dikkati çeken Burak Yaka, otomatik yemleme ile daha az yemle yüzde10 daha fazla süt ve et üretimi sağlandığı, iklim kontrollü ahırların da hayvan stresini azaltaak, üretimi yüzde20 arttıdığını belirtti.

