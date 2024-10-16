Bursa’nın Mudanya ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi tarafından ücretsiz ve randevusuz kanser taramaları başlayacak. Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında hastalığa yakalanmış kişilerle birlikte yapılan söyleşide, erken teşhisin hayat kurtaracağı vurgusu yapıldı. BURSA (İGFA) - Mudanya’da 'Pembe Ekim: 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” başlıklı söyleşiye Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kadın belediye meclis üyeleri ile çok sayıda Mudanyalı kadın katılım sağladı.

MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen panelde, Op.Dr. Erol Aksaz, Müge Dalgıç ve Aysel Okumuş’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekildi.

Op. Dr. Erol Aksaz, meme hastalıklarının ve kanserinin belirtilerini örneklerle anlatırken, her 8 kadından 1’inin meme kanserine yakalandığının altını çizdi. Kanserin erken evrede fark edilmesinin önemini vurgulayan Op. Dr. Aksaz, “Erken teşhis edilirse hayatta kalma şansı artıyor, meme kaybı riski azalıyor” dedi. Her ağrının bir kanser bulgusu olmadığını da belirten Aksaz, “Mamografi çektirmek acısız bir işlemdir ve zararlı değildir” dedi.

Kansere yakalanma ve tedavi sürecini anlatan emekli öğretmen Aysel Okumuş, “Ben ‘kanserim, yarın ölüyorum’ demedim. Koşturdum. Öylesine koşturdum ki, koştururken bu hastalığı unuttum. Yılda dört kere kontrole gidiyorum. Yani yılda dört kere doğum günümü kutluyorum. Bu hafta yine kontrole gideceğim ve doğum günümü kutlayacağım” dedi.

Annesinin ve anneannesinin kendisi gibi kanser hastalığına yakalandığını anlatan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın eşi Müge Dalgıç ise, kanser süreci sırasında yaşadıklarını paylaştı. Eşinin kendisine bu süreçte çok destek olduğunu söyleyen Dalgıç, “Hastalık teşhisi konulduğu zaman stresi yenmeniz çok önemlidir. Çünkü vücudunuzun kendini tamir etmesi için iyi hissetmesi gerekiyor. Stresli ve gergin olursanız hastalığı yenemiyorsunuz. 12 hafta boyunca kemoterapi gördüm. Hastalık geliyor ama kendimize iyi bakarak, düzenli uyku ile hastalığın geçmesi elimizde. Eğer ki iyi niyet ile iyileşeceğinizi düşünürseniz bir karşılığı mutlaka olacaktır” diye konuştu.

Öte yandan panelde hastalığın erken tanı, teşhis ve tedavisinin önemine dikkat çeken Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM (Kanser Erken Teşhis Merkezi) birimi işbirliği ile Mudanyalı kadınlara ücretsiz ve randevusuz olarak kanser taramalarına başlayacaklarını açıkladı.