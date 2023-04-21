Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayı Bekir Kasap: Türkiye'nin 15 Mayıs sabahı emin adımlar ile kızıl elmasına yürüyeceğini söyleyen Bekir Kasap, "Ben de bu kutlu yürüyüşte sizlerin vekâletine zeval getirmeden her birinizin derdiyle dertlenip, aziz şehrimiz Bayburt’un ekonomik ve sosyal problemlerinin üzerine yılmadan gideceğim. Özellikle memleketimizdeki işsizlik sorunu, gençlerimizin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak ve kariyer planlamalarında hep yanlarında olacağım.

Burada sizleri temin ederim ki milletvekiline ulaşmak için hiçbir aracıya ihtiyacınız olmayacak, bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz ve bir evladınız olarak emrinizde olacağım" dedi. Kasap'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Bayburt Milletvekili adayı olarak hizmetinize talip oldum.

Beni Milliyetçi Hareket Partisinin adayı olarak açıklayan Ülkücü Hareketin lideri büyük dava adamı Genel Başkanımız sayın Doktor Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı arz ediyorum.

Değerli hemşerilerim; 40 yıllık siyasi hayatımda Ülkücü Hareketin emrinde, partimin çeşitli kademelerinde sizlere hizmet ettim. Şimdi de Allah nasip ederse desteklerinizle Milletvekiliniz olarak inşallah Gazi Meclisimizde sizleri temsil edeceğim.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler milletimizin geleceği ve devletimizin bekası için bugüne kadar yapılan seçimlerden çok farklı olacaktır. Aziz hemşerilerim; Özellikle vurgulamak isterim ki Türkiye üzerine bir kumar oynanmaktadır. Bizler Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs’ta bu kumar masasını siz vatan ve millet sevdalısı Bayburtlu hemşerilerim ve büyük Türk Milletinin engin feraseti ile sandığa gömeceğiz.

Bizler önce Ülkem ve Milletim sonra partim ve ben diyenler olarak gecemizi gündüzümüze katarak, omuz omuza çalışacak, milletimize bu gerçeği açıklamaktan asla geri durmayacağız. İnşallah yüce Rabbimin yardımı ve sizlerin destekleriyle, 15 Mayıs sabahı büyük ve güçlü Türkiye emin adımlar ile kızılelmasına yürüyecektir.

Ben de bu kutlu yürüyüşte sizlerin vekâletine zeval getirmeden her birinizin derdiyle dertlenip, aziz şehrimiz Bayburt’un ekonomik ve sosyal problemlerinin üzerine yılmadan gideceğim.

Özellikle memleketimizdeki işsizlik sorunu, gençlerimizin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak ve kariyer planlamalarında hep yanlarında olacağım.

Burada sizleri temin ederim ki milletvekiline ulaşmak için hiçbir aracıya ihtiyacınız olmayacak, bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz ve bir evladınız olarak emrinizde olacağım. Değerli hemşerilerim; İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı yürekten tebrik ederken, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde hepinizin sandığa giderek mührünüzü Ülkücü şehitlerimiz ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in manevi mirası Üç Hilalin üzerine vurarak kederde, tasada sizinle bir ömür bir arada yaşayan Bekir Kasap kardeşinize vekaletinizi vermenizi istiyorum.

Unutulmamalıdır ki; Vereceğiniz her bir oy Türkiye yüzyılına vuracağınız mühür olacaktır. Bayburt sevinçte ve kederde bir arada olan ayrısı gayrisi olmayan, önce vatan, önce devlet diyen kahramanlar diyarıdır. Bayburtlu hemşerilerimin çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygularla 14 Mayıs seçimlerinin milletimize hayırlar getirmesini diliyor, aday olan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Sizleri Allaha Emanet ediyorum. Duamız Devlet kazansın. Saygılarımla.."