Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Figen Meşeli küratörlüğünde düzenledikleri "Utanç Çığlığı" isimli karma afiş ve enstalasyon sergisi, Filistin'de yaşanmakta olan soykırıma yönelik sanatsal farkındalık oluşturmayı hedefledi.
Haberi Sosyal Medyada paylaştık. Ardından haberiniz kaldırıldı diye mesaj geldi.
Konu İsraillin yaptığı katliam olunca sosyal medyadan kaldırıldı. Gönderinin siber güvenlik ve topluluk standartlarına aykırı bulunduğu bildirildi.
"Haber Paylaşımının kaldırıldığı ekran görüntüsü"
Kaldırılan Haberin Linki
https://www.bayburtgundem.com/ogrenciler-filistindeki-soykirimi-anlatan-afis-sergisi-duzenledi