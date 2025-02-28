Edirne Keşan’da olası doğal afetlere hızlı müdahale edebilmek için kurulan 57 kişilik gönüllü arama-kurtarma ekibi, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün desteğiyle tatbikatlarına başladı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 57 Kişilik gönüllü afet ekibi gerçek senaryolarla eğitim alıyor. Uygulamalı eğitimler, ekibin yetkinliğini artırarak Keşan’ın afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini hedefliyor.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün desteğiyle oluşturulan ekip, teorik eğitimlerini tamamlamaları sonrasında senaryalu tatbikatları ile afet anında daha yetkin ve hızlı müdahale edebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Tatbikatlarla güçlenen ekip, afet anında halkın güvenliğini sağlamak adına önemli bir rol üstleniyor.

Yetkililer, düzenli olarak gerçekleştirilecek bu eğitimlerin Keşan’ı afetlere karşı daha dirençli hale getireceğini belirtirken, tatbikatlar ve eğitimlerin ilerleyen süreçte daha geniş kapsamlı senaryolarla sürdürüleceğini bildirdi.