İzmir Karabağlar Belediye Meclisi, Aralık ayının ilk toplantısını Belediye Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Mecliste alınan önemli kararlardan biri, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla belediye bünyesinde üç yeni müdürlük kurulması oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ve Kütüphane Müdürlüğü'nün kurulmasına yönelik karar kabul edildi.İZMİR (İGFA) - . Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın başkanlık ettiği oturuma siyasi parti ilçe başkanları, eski ve yeni ilçe yöneticileri ile muhtarlar da katıldı.

Başkan Helil Kınay, bu müdürlüklerin önemine değinerek, “Kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Kütüphane Müdürlüğü’nü kurarak ilçede yeni kütüphaneler açacağız ve bu süreçleri sürdüreceğiz. Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ise belediye birimleri arasındaki çalışmaları üst bir pencereden yürütme görevini üstlenecek” dedi.

9056 SOKAK "YAYA YOLU" OLDU

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine, Esenlik Mahallesi Ordu Caddesi’nin Mızraklı Caddesi ile Gökdere Caddesi arasında kalan bölümü ve bu yola bağlanan 9056 Sokağın “yaya yolu” olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

KÜRESEL İKLİM VE ENERJİ SÖZLEŞMESİ İÇİN YETKİ VERİLDİ

Toplantıda, Başkan Helil Kınay’a küresel iklim değişikliği ve enerji verimliliği konularında toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni imzalaması için yetki verildi. Başkan Kınay, “Sağlıklı ve dirençli kentler yaratmak adına yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek ve bu alanda uluslararası işbirliklerini geliştirmek önemli bir adım olacak” diye konuştu.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ VE YENİ UYGULAMALAR

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Kınay, mahallelerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında 20 mahallede çalışmaların tamamlandığını, diğer mahallelerde ise sürecin hafta hafta devam edeceğini belirtti. Ayrıca mobilya ve bahçe atıkları için yeni bir sistem geliştirdiklerini duyuran Kınay, bu kapsamda, belirli günlerde vatandaşların bir telefonla bu atıkların evlerinden alınmasını sağlayabileceğini söyledi.

YEŞİLYURT PAZARYERİ VE UZUNDERE ATATÜRK GENÇLİK MERKEZİ

Yeşilyurt Pazaryeri inşaatıyla ilgili durdurma kararı alınmadığını vurgulayan Başkan Kınay, Uzundere Atatürk Gençlik Merkezi’nin de aynı şekilde devam ettiğini belirterek, “Karabağlar’ın hakkını savunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Bu projelerin açılışını da sizlerle birlikte yapacağız” dedi.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYAN BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSİ(BİO)

25 Mayıs’ta açılan Bölgesel İstihdam Ofisi'nin bugüne kadar 670 kişinin işe girmesini sağladığını belirten Başkan Kınay, bu kişilerden 12’sinin engelli kadrosunda yer aldığını söyledi. Belediyede 79 firma ve 107 toplu iş görüşmesi gerçekleştirildiğini, işe yerleşenlerin yüzde 50’sinin kadınlardan oluştuğunu ifade ederek, “Karabağlar’ın her köşesinde insanlara dokunmaya devam ediyoruz” diye ekledi.