İstanbul, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlarken, mega kentin dünya şehirleri arasındaki konumunu güçlendirme vizyonuyla hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB iştirakleri, İstanbul Turizm Fuarı’nda yerini alıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Turizm Platformu koordinasyonuyla; İBB Kültür Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü ve İBB iştirakleri Belbim AŞ, Beltur AŞ, İstanbul Ulaşım AŞ, Spor İstanbul ve Kültür AŞ “Geçmişin Zenginlikleri, Geleceğin Yenilikleriyle İstanbul” sloganı ile fuarda yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’un tanıtımında oynadığı rolü ve kentin vizyonuna kattıklarını ziyaretçilerle buluşturacak.

9-10 Ekim 2024 Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuarda İBB standında, İstanbul’un kültürel mirası, spor turizmi, ulaşım çözümleri, konaklama imkanları ve akıllı şehir uygulamaları tanıtılacak.

İstanbul’un turizm potansiyelini dünyaya en iyi şekilde tanıtmak amacıyla, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, fuarda Visit İstanbul markasıyla yerini alacak. İstanbul’un tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerini ziyaretçilere sunan platform, 2025 turizm planları ve yeni iş birlikleri üzerine yoğunlaşarak sektördeki profesyonellerle aktif iletişim kurmayı hedefliyor. İstanbul’u bir turizm merkezi olarak tanıtmak ve küresel iş birliklerini derinleştirmek için fuar, önemli bir fırsat sunuyor.

İstanbulkartı şehrin yaşam kartı haline getiren Belbim, yerli ve yabancı turistler için İstanbul’u daha erişilebilir kılmak amacıyla hayata geçirdiği İstanbul City Card ile fuarda olacak. Belbim ayrıca turistlerin Kart Kabül’ü projesi ile de temassız banka ve kredi kartlarıyla toplu ulaşım ödemesini rahatlıkla yapabilmesine imkan veriyor.

Beltur, İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken mekanlarıyla fuarda yerini alacak. Beltur Büyükada, konaklama hizmetiyle doğa ve denizin buluştuğu noktada benzersiz bir deneyim sunarken; Hıdiv Kasrı, Miniatürk, Çadır Köşk, Büyükdere, Haliç Su Sporları ve Çubuklu Silo gibi mekanlarla düğün, toplantı ve kurumsal davetlere ev sahipliği yapıyor. İstanbullular ve ziyaretçiler Beltur’un sunduğu imkanları fuar alanında görebilecek.

BUSFORUS İLE İSTANBUL BİR BAŞKA

İstanbul Ulaşım AŞ’nin Busforus markası, İstanbul Turizm Fuarı’nda turistik Hop On Hop Off hizmetini tanıtarak, ziyaretçilere esnek ve konforlu ulaşım çözümleri sunmayı hedefliyor. İstanbul’un önemli turistik noktalarına kolay ulaşımı sağlayan bu hizmet, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin İstanbul’u rahatça keşfetmelerine olanak tanıyor.

Spor İstanbul, fuar kapsamında İstanbul’un spor turizmi alanındaki en büyük etkinliklerini tanıtmayı hedefliyor. İstanbul Maratonu ve Tour of İstanbul gibi uluslararası alanda ilgi gören spor organizasyonları, İstanbul’u dünya çapında tanıtan etkinlikler olarak fuarda ön planda olacak. İstanbul Maratonu, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren parkuruyla her yıl binlerce katılımcıyı ağırlarken, Tour of İstanbul ise şehrin en güzel noktalarında bisiklet tutkunlarını bir araya getiren eşsiz bir yarış. Sporun birleştirici gücünü fuarda global izleyicilere tanıtılarak, İstanbul’un spor turizmi daha geniş kitlelere ulaştırılacak. Ayrıca Spor İstanbul’un AŞ’nin İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyatlarına ev sahibi olma yolculuğundaki önemli adımları anlatılacak. İstanbul’un spor turizmindeki yeni ve heyecan verici bu büyük organizasyonlar, İstanbul’un dünya spor arenasındaki yerini daha da güçlendirecek.