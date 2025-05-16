İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde 2020 yılında başlattığı tarımsal destek programını, bu yıl da güçlendirerek sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Kentteki çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek, tarımdan kopan üreticileri yeniden tarlaya döndürmek ve tarım alanlarının betonlaşmasını önlemek amacıyla yürütülen destekler, her geçen yıl daha da kapsamlı hale geliyor. Yazlık sebze üreticilerine domates, biber, hıyar, patlıcan ve karpuz fideleriyle verilen desteklere, bu yıl ilk kez kabak fidesi de eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez hibe edilecek nohut ve kuru fasulye desteğiyle çeşitlendirdiği yazlık fide dağıtımını, Silivri Değirmenköy’de düzenlenen törenle başlattı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İmamoğlu’nun çiftçiye bakış vizyonuyla yol yürümeye devam ettiklerinin altını çizdi.

İmamoğlu’nun, törenin yapıldığı alana çok yakın Silivri zindanlarında tutulduğunu kaydeden Başkanvekili Aslan, “Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek için hazır ve nazır olarak, tam şurada, yaklaşık 3-5 kilometre mesafede, gece-gündüz İstanbul için, Türkiye için çalışmaya devam ediyor. Ekrem Başkan’ımız gece-gündüz üretiyor. Ben, bu vizyonu İstanbulluya, İstanbul'a, Silivri'ye Çatalca'ya ve Şile'ye verdiği için, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, İstanbul'un helal oylarıyla seçilmiş, halihazırda seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, siz çiftçilerimiz adına, Silivrili hemşehrilerimiz adına ve İstanbullu hemşehrilerimiz adına sevgi ve saygılarımı buradan iletmek istiyorum,” diye konuştu.

2025 yılında ise, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilerin daha kazançlı alternatif ürünlere yönelmesini sağlamak, tarımda münavebeyi (bir tarlaya aynı ürünlerin arka arkaya ekilmemesi, farklı bitkilerin bir düzen içinde birbirinin peşi sıra ekilmesini ifade eden tarım yöntemi) çeşitlendirerek, toprak verimliliğini arttırmak için bu yıl ilk defa çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu desteği de verileceği öğrenildi.

Bu yıl 3 bin 315 çiftçiye, toplam 6 milyon 785 bin adet yazlık sebze fidesi, bin 791 çiftçiye ise 8 milyon 73 bin adet kışlık sebze fidesi dağıtılacağı kaydedildi.