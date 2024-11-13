Milli Savunma Bakanlığı, Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam edeceğini belirtti.