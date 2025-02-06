Kocaeli İzmit Belediyesinin, kırsal bölgelerdeki okullarda düzenlediği ‘Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinliği’ Hakkaniye İlkokulu ve Ortaokulunda büyük bir coşkuyla gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - Öğrencilerin büyük coşkuyla eğlenerek takip ettiği programda viyolonsel ve keman müzik aletleri önce tanıtıldı ardından eserler çalındı. Programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan ve Hakkaniye İlkokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Altemir ve Hakkaniye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Yüksek katıldı.

BAŞKAN HÜRRİYET’İN SELAMLARINI İLETTİ

Erdem Arcan Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Bu projemizi İzmit Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte kırsaldaki okullarımız için yaptık. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi kocaman bir aile. Sanat Akademimizde 80 tane öğrencimiz müzik eğitimi alıyor.

“AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLABİLİRSİNİZ”

120’ye yakın öğrencimiz tiyatro bölümünde eğitim görüyor. Ayrıca halk dansları topluluğumuz var. Şimdi de çocuk ve gençlik orkestramızı kuruyoruz. Önümüzdeki sene sizlerde bu ailemize katılabilirsiniz. Bu projemizde ise sizlere müzik aletlerini tanıtarak sanatı sizlerle buluşturmak istiyoruz. Bugün sizlerle burada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.