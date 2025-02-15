Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Çayı üzerinde Eminkuyu mevkiinde yapımına başlanan yeni köprüyü yerinde inceledi.

BALIKESİR (İGFA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında inşa edilen köprünün yeri, Balıkesir Edremit Belediyesi tarafından tespit edilerek önerildi. Köprünün çevre düzenlemesi ve bağlantı yolları da yine belediye tarafından yapılacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Edremit Çayı ıslah çalışmaları kapsamında, Eminkuyu Caddesi ile Baraj Caddesi'ni birbirine bağlayacak olan köprünün inşaatı hızla devam ediyor.

Köprü, 27 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğinde çift gözlü olarak tasarlandı. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen köprü inşaatının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemeleri ve bağlantı yolları Edremit Belediyesi tarafından yapılacak.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çalışmaları yerinde inceledikten sonra, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmanın önemine dikkat çekti. Ertaş, “Başta ilçe Kaymakamımız Sayın Ahmet Odabaş olmak üzere DSİ 25. Bölge Müdürlüğü yetkililerine ve projeye katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Projeyi başarılı bir şekilde tamamlamak için belediye olarak üstümüze düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Bu köprünün açılması ile bölgede ulaşım daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde olacaktır. Bu gibi projeleri ilçemize kazandırmak için ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.