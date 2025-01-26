Etkinlik, saat 19.30’da Çoruh Kültür Merkezi’nde başlayacak. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açılacak, ardından ilahi grubunun ezgileriyle devam edecek ve Dursun Ali Erzincanlı’nın günün anlam ve önemine dair söyleşisiyle sona erecek. Miraç Kandili’nin manevi iklimini paylaşmayı amaçlayan bu etkinlikte, katılımcılara anlamlı bir atmosfer sunulacak. AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı, tüm halkı bu anlamlı programa davet ederek, kardeşlik ve birlik duygularının güçlenmesini temenni etti. Ayrıca bu gece, inançların tazelendiği ve duaların kabul olduğu özel bir zaman olarak vurgulandı.
Dursun Ali Erzincanlı, Bayburta geliyor
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla bir program düzenliyor.
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