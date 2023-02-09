Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, büyük yıkım yaşandı.Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için Tüm Türkiye’de olduğu gibi İl ve ilçelerimizden vatandaşlarımız yardımlarıyla bu felaketin yaralarını sarmaya uğraşıyor.

Deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çabasında olan tüm vatandaşlarımız gibi,Bayburt Kültür ve yardım Derneği kadın kolları Afet bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerini ayrıştırarak Afet bölgesine gönderilmesini sağlıyor.

Her yardım çığlığı duyulduğunda,Bayburtlu hanımların canla başla bu çalışmalara verdiği destek ve kendi aralarında yardım topladıkları,yardım kampanyası yaparak Dernek bünyesindeki çalışmaları,Bu gün yaşadığımız Depremin yaralarına merhem olmak için yaptıkları çalışmalar takdire şayan olmuştur.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis ve yönetimi Deprem bölgesine gönderilmek üzere Taşçılar Köyü Derneğinde topladıkları yardımları Paketleyip yerine ulaşması için çalışma yaptılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis yaptığı açıklamada:

Yüzyılın felaketinde ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu zor günleri birlikte aşacak, acımızı birlikte yaşayacak, yaralarımızı birlikte soracağız.

Bizlerde kadın Kolları olarak kısa sürede toparladığımız malzemeleri Taşçılar(Tahpur) derneğinde hazırladık.

“Bizlere destek veren Dernek Genel Başkanımız Hicabi Durmuş başkanımıza, Taşçılar köyü dernek Başkanımız Ali Erkul bey ve yönetim kurulu üyelerine, sponsorlarımıza, zaman yanımızda olan desteğini esirgemeyen kardeşimiz Erdoğan Efeye teşekkür ederiz.” Dedi.