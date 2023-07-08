Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teşekkür ziyareti için Bayburt'ta
Cumhurbaşkanı Bayburt'ta Canlı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teşekkür ziyareti için Bayburt'ta
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Urumçi Katliamı’nın yıl dönümünde,Bayburt'ta Çin protestosu
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