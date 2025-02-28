CHP İstanbul Bahçelievler Meclis Üyesi Erhan Kazel, Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Ramazanın ilk Günü kutlayacağımız “Bayburt’un düşman işgalinden Kurtuluşunun 107.yılı vesilesiyle hemşerilerimizle bir araya geleceğiz.

21 Şubat Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu ve Ramazan ayının ilk günü akşamı düzenlenen Kurtuluş gecesi programından dolayı Derneğimize ve Hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Bayburt'un Kurtuluşu kutlu olsun.

“Ramazan ayımız mübarek olsun.”