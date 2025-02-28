Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salma, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Caner Salma mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan, manevi huzur iklimini gönülden yaşadığımız mübarek Ramazan ayını büyük bir coşku ve mutlulukla karşılıyoruz.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu kaydederek, "Dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayram tadında günlerin özlemi içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı, derin mana ve hikmetiyle tüm gönülleri iyilik, güzellik ve hoşgörü zemininde buluşturan, tüm haneleri büyük bir sürurla donatan, müminlerin gönlüne vuslat, dimağına hakikat sevinci yaşatan mübarek bir aydır.

Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Cenab-ı Allah ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı kabul buyursun. Bizleri sağlık ve afiyetle Ramazan Bayramı’na kavuştursun inşallah.

“Ramazan ayımız mübarek olsun.”