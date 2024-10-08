Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Ödülleri Törenive Cumhuriyet Balosu hakkında bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Daha yaşanır, örnek bir şehir düşüncesiyle canla başla çalışan siz basın mensuplarıyla bir arada olmaktan onur duyuyorum diye sözlerine başlayan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, "Pozitif bilim insanları olarak adlandırdığımız BUMİAD üyeleri için de görüş ve yazılarınız son derece önemli, sizleri yakından takip ediyoruz. Bugün burada toplanmamızın nedeni, her yıl düzenlediğimiz Cumhuriyet Balomuz ve ödül törenimizde verdiğimiz geleneksel Cumhuriyet ödüllerimizin bu seneki sahiplerini açıklamak." dedi.

BUMİAD'ın, 2009 yılında mühendis ve mimarlardan oluşan, kendi işyerlerine sahip, pozitif bilim insanları tarafından 30 kişi ile Sayın İlker Özalsan başkanımızın önderliğinde kurulduğuna değinen Gümüş, "Atatürk ilkeleri ışığında çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşma amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımızın bir tanesi de 2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz Cumhuriyet ödülleridir. Bu bağlamda Cumhuriyet ödüllerimizi bizim gibi Cumhuriyet Türkiye’sine âşık, Atatürk’ün kurduğu modern Cumhuriyetin temellerine sahip çıkan değerli insanlara vermekteyiz ve onların yanında olmaktan, onlar gibi düşünüp çalışmaktan onur duyduğumuzu belirtmek için vermekteyiz." şeklinde konuştu.

Ödül sürecinin işleyişine değinen Gümüş şu ifadeleri kullandı:

"Tüm üyelerimizden, konu ve alan olarak herhangi bir sınırlama ile sayısal sınırlama olmaksızın, ülkemizin bilimsel, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim, demokrasi, özgürlük, ekonomik ve teknolojik gelişmesine politikalar üreterek ya da uygulama alanında çaba göstererek katkı sunulan tüm alanlardan, yerel ve ulusal aday önerileri toplanıyor. En çok oy alan adaylar arasından, eski BUMİAD başkanlarımız İlker Özarslan, Mehmet Orhan Efe, Şaban Bozdemir’in ve mevcut yönetim kurulumuzun bulunduğu seçici kurul tarafından ödül sahipleri belirleniyor."

2024 BUMİAD CUMHURİYET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

Kurul, Cumhuriyet Ödülleri ve Eğitime Katkı Ödülleri kapsamında en az 1 yerel aday olmak üzere ödüllendirilmeye değer bulunan kişiler oy birliği ile tespit ediyor ve seçici kurul ödüllendirilmeye değer bulunan kişi ve kurumlarla temasa geçiyor.

BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri'nin bu seneki sahipleri:

BUMİAD Cumhuriyet Ödülü'nün sahiplerini açıklayan Gümüş, "Ömrünü Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı tarihini incelemeye adamış, her zaman objektif bakış açısıyla görüşlerini dile getiren, bıkmadan usanmadan ve korkmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Atatürkçü düşüncenin Türk halkı için önemini ve değerini örneklerle vurgulayan, vatan ve millet kavramlarının yaşamsal gerekliliğini en anlaşılır şekliyle ve yalın haliyle dile getiren, Atatürkçü düşüncenin ışığında pozitif bilimin çağdaşlığını temeli doğrultusunda savunan, Atatürkçü düşünce ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün uluslara örnek olabileceğini gösterecek çalışmalar yapmaya çalışan, çağdaş medeniyet olacağına inanan Türk tarihçi, akademisyen, yazar, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi Prof. Dr. Sayın İlber Ortaylı.

BUMİAD Cumhuriyet Ödüllerimizden bir diğerini ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği Atatürk ilke ve inkılaplarının değerini bilen, ülkemiz ve özellikle Orta Doğu coğrafyasını yakından tanıyan, gençlerimizi yaşadığı ana kadar Cumhuriyetin asli unsurları olarak gören, bu ülkede bilimin akıl ve mantık ile olması gerektiğini savunan, emekli Tuğgeneral, yazar ve tarihçi Dr. Sayın Namı Dabulusoğlu.

Ve eğitim ödülümüzü ise günümüz Türkiye’sinde mutlak yaşamsal ihtiyacımız olan ve fakat yanlış politika ve uygulamalar nedeniyle çağdaşlıktan uzak hale gelen iki konu olan sağlık ve eğitimin önemini anlayarak, sağlıkta güçlü ve yapısal projeler üreten, eğitimde öncü ve hızlı çalışmalarla yol gösterici olan, Hatay Samandağ’da 6 Şubat depremi sonrası hızlı bir aksiyonla bir ilkokul inşa eden ve desteklerini sürdüren Birleşik Ulusal Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu - BUSADER Federasyonu’na veriyoruz. Ayrıca bu sene bir de özel Cumhuriyet Ödülümüz var. O bir Cumhuriyet öğretmeni. Köyündeki nadir kalan ilkokulu şahsi gayret ve çabalarıyla bir ışık yuvası haline getiren, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, çalışkan, azimli öğretmen Ayşe Şahin öğretmenimize BUMİAD olarak Cumhuriyet Özel Ödülü verme kararı aldık. Kendilerini şimdiden kutluyoruz." dedi.

Ödüller 25 Ekim 2024 Cuma akşamı Podyum Davet’te gerçekleştirilecek tören ve Cumhuriyet Balomuzda sahiplerine takdim edilecektir.