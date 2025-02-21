Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı.Pazaryeri Gündem / BİLDECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şehirlerarası otobüsle uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 39,42 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 64,51 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, vatandaşlardan da şüpheli durumları ihbar etmeleri konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. Yetkililer, huzur şehri Bilecik’te uyuşturucuya geçit vermemekte kararlı olduklarını vurguladı.