Türkiye Sınıra Altın kafes örecek

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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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Türkiye Sınıra Altın kafes örecek

Yerli hava savunma sistemi Korkut, kısa menzilli radarlarla desteklenecek. PKK/YPG'li teröristlerin roketli saldırısına maruz kalan Hatay ve Kilis'in üzerine "Altın Kafes" kurulacak.

Türkiye Sınıra Altın kafes örecek
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:35
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Aselsan’ın geliştirdiği yerli hava savunma sistemi Korkut, radarlarla desteklenerek YPG’li teröristlerin roketli saldırısına uğrayan Hatay ve Kilis’in üzerine ‘Altın Kafes’ örülecek.

ASELSAN’ın 2015’te geliştirdiği ‘Korkut’ adlı bir hava savunma sistemi var. Savunma Sanayii kulislerinde ‘Altın Kafes’ olarak adlandırılan ise ‘Korkut’un, çok daha kısa menzilli radarlarla desteklenerek ani reaksiyon verebilecek bir ağa dönüştürülmesi.

Halen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde olan ‘Korkut’, 35 milimetre modernize çekili toplar ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat sistemlerinin entegre edilmesiyle geliştiriliyor.

Bu tür savunma sistemleri, adlarından da anlaşılacağı üzere, kurulu bulundukları bölgenin üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

‘Altın Kafes’ olarak adlandırılan hava savunma ağının en önemli özelliği, yakın mesafeden atılan füze ya da roketleri, çok kısa süre içinde, hedefine ulaşmadan havada imha edebilmesi.

PROJE HIZLANACAK

Ankara’da; projenin, üç gün önce toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde (SSİK) de ele alındığı ve ASELSAN’a çalışmaların hızlandırılması talimatı verildiği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 31 Ocak 2018 Çarşamba günü gerçekleşen toplantının ardından yapılan açıklama şöyleydi:

“Toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı’nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9,4 milyar Dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir.”

SSİK sonrası yapılan bu açıklamada, doğal olarak hiçbir projenin adı spesifik olarak anılmıyor. Ancak askeri kulislerde, ASELSAN’ın üzerinde çalışmaya devam ettiği hava savunma ağı sisteminin, listenin üst sıralarında olduğu belirtiliyor.

ROKETLERİ VURACAK

ASELSAN’ın üzerinde çalıştığı bölgesel hava savunma ağı, füze ve daha kısa menzilli olan roket tehdidine maruz kalan yerleşim bölgelerine hızla konuşlandırılacak.

Sistem, roketin; atılmasından sadece saniyeler sonra tespitini, düşeceği noktanın hesaplanarak yerdeki savunma sistemlerine uyarının gönderilmesini ve parçacıklı mühimmat vasıtasıyla yere düşmeden imhasını sağlıyor.

Sadece bu kadar da değil… Hedefe ulaşmadan havada imha edilen roketin atıldığı koordinatların tespiti ve o noktaya karşı ateş açılması da sistemin sağladığı diğer askeri imkân.

KİLİS VE REYHANLI

Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasıyla birlikte Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne her gün çok sayıda roket ve havan topu mermisi düştü.

Teröristlerin hedef gözetmeden attığı bu roketler bölgede masum sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor. Bu saldırıların çıkış noktaları TSK topçuları tarafından ateş altına alınıyor olsa da, bölgede roket ve havan tehdidi sürüyor.

İşte bu yüzden, Türkiye – Suriye sınırının batı bölümünde kurulma çalışmalarına hız verilen ‘Altın Kafes’ hayati önem taşıyor.

Vatan'dan Murat Çelik'in yazısına göre, sistemin operasyon bölgesinde hayata geçeceği tarih henüz net değil ama ASELSAN bunun bir an önce olması için yoğun mesai veriyor. Afrin bölgesinden Reyhanlı ve Kilis’e yönelen havan mermisi, roket ya da füzelerin havada imha edilmesi ve bunların atıldığı noktaların anında vurulması çok önemli bir gelişme olacak.

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Etiketler; #Altın kafes
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