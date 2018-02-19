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TSK adım adım Afrin merkeze ilerliyor

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in İkidam, Şeltah, Merseva, Hantalli ve Divan Tahtani köylerini teröristlerden arındırdı.

TSK adım adım Afrin merkeze ilerliyor
19 Şubat 2018 Pazartesi 19:03

Bu arada TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1641 olduğunu duyurdu.Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in Şeran beldesine bağlı İkidam, Şeltah, Merseva köyleri ve tarihi Nebi Huri Tepesi, Racu beldesinin batısındaki 687. Tepe ve Hantalli köyü, Cinderes beldesine bağlı Divan Tahtani köyü, üs olarak kullanılan Beyyada noktası, Kila Tepesi ve Sattuf evleri köy altı yerleşimini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 52'si köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 78 noktayı örgütten kurtarmış oldu.Kara harekatının yanı sıra silahlı insansız hava aracı (SİHA) desteğiyle de tespit edilen teröristler hedef alınıyor.

Racu beldesine bağlı Derviş Obası bölgesinde keskin nişancı oldukları tahmin edilen 2 terörist, bir SİHA atışıyla öldürüldü.Şeyh Hadid beldesine bağlı Bilal Köy'ün 1 kilometre güneyinde iki terörist, Cinderes beldesinin 2 kilometre batısında zeytin ağaçları altındaki 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

SİHA'ların tespit ettiği bazı terörist grupları ve saklandıkları yerler, F16 savaş uçaklarınca imha edildi.Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'de teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı.

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