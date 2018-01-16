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Suriye Sınırında hareketlilik..

Son dakika haberine göre, Afrin operasyonu öncesinde sınırda hareketlilik devam ediyor. TSK'nın 10 tankı sınıra konuşlandırıldı. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, tank sevkiyatı gün boyu sürecek. Bölgeye askeri sevkiyat da gün boyunca devam etmişti. Afrin operasyonuna ilişkin olarak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar ve ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsünden de açıklamalar gelmişti

Suriye Sınırında hareketlilik..
16 Ocak 2018 Salı 17:34

Afrin operasyonu öncesinde Türkiye-Suriye sınırda hareketlilik devam ediyor. TSK'nın 10 tankı Afrin'in karşısındaki Hassa bölgesine konuşlandırıldı. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, tank sevkiyatı gün boyu sürecek. 72 saat önce Hassa'nın karşısında bulunan terör örgütü YPG'ye yönelik topçu atışları yapılmıştı. Yine bugün öğle saatlerinde de Azez bölgesinden Afrin bölgesine topçu atışları yapılmıştı. Tankların Şanlıurfa'daki zırhlı birliklerden geldiği belirtiliyor.

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