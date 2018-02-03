Milli İHA yenilendi göreve başlayacak

İstihbarat, Keşif ve Gözetleme amaçlı kullanılacak olan ANKA-S Sistemi; aynı anda birden fazla İHA’nın milli uydularımız üzerinden kontrol özelliğine sahip olması ile menzil kısıtlaması olmadan istenilen bölgelerde görev yapacak.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın resmi Sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme amaçlı kullanılacak olan ANKA-S Sistemi; aynı anda birden fazla İHA’nın milli uydularımız üzerinden kontrol özelliğine sahip olması ile menzil kısıtlaması olmadan istenilen bölgelerde görev yapacak. 1. ANKA-S İHA Sistemi Kabulü başarıyla tamamlandı.
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