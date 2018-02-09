Köyüne dönene 300 koyun ,detayları açıklanıyor.

Köyüne geri dönecek çiftçi ailelere yönelik 300 koyun+maaş verileceği açıklaması bir çok ilde ses getirdi.

Bakanın açıklamaları ile birlikte köyünü terk etmek zorunda kalan bir çok aile projenin detaylarını merak ederken, projenin detayları ile ilgili daha fazla bilgi vermeyen bakanlık yetkilileri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı buluşmaya işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından ''Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol'' projesi kapsamında yapılan köyüne geri dönene 300 koyun artı maaş verileceğine yönelik açıklama ülke genelinde büyük heyecana yol açtı.

DÖNÜŞ HAYALLERİ KURULMAYA BAŞLANDI

Bakanın açıklamaları sonrasında köyünden çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalan aileler köye dönüş hayalleri kurmaya başlarken bir yandan da 300 koyun+maaşın verileceği projenin detaylarını merak etmeye başladı.

ÖNE ÇIKAN 7 DETAY

Büyük ilgi çeken proje ile ilgili öne çıkan şimdilik 7 detay bulunuyor.

- Projenin kapsama alanı köyüne geri dönen çiftçi aileleri kapsıyor.

- Proje kapsamında geri dönüş yapacak ailelere 300 damızlık koyun verilmesi planlanıyor.

- Koyunlara bakacak bir kişiye yönelik ise asgari ücret üzerinden maaş artı sigorta gündemde.

- Yine köyüne dönecek ailelerin kuracağı çiftliklere yem, ilaç ve veteriner desteği de verilecek.

- 300 damızlık koyunda devlet garanti olarak ailenin köydeki arazisinin tapusuna ipotek koyacak.

- Projede geri ödeme ise verilecek 300 damızlık koyunun yavrulaması ile başlayacak.

- Devlet bu noktada çiftçi ailelere alım garantisi de verecek.