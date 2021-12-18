Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük zammın ardından emeklilerin beklentileri artarken kulislerde yüzde 40 zam olacağı konuşuluyor.
Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük zammın ardından emeklilerin beklentileri artarken kulislerde yüzde 40 zam olacağı konuşuluyor.
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Emekliye Asgari Ücret oranında Zam

Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük zammın ardından emeklilerin beklentileri artarken kulislerde yüzde 40 zam olacağı konuşuluyor.

Emekliye Asgari Ücret oranında Zam
18 Aralık 2021 Cumartesi 12:25

Türkiye yeni yıla yaklaştıkça gündeme farklı kesimlerin maaş zammı beklentileri geliyor.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022'de asgari ücrete yaplan zammı açıkladı. Buna göre gelecek yılda asgari ücretli yüzde 50,4 zamla 4 bin 253 TL maaş alacak.

ASGARİ ÜCRET EMEKLİNİN BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Asgari ücretliye enflasyonun çok üzerindeki bu zam başta emekliler olmak üzere diğer kesimlerin beklentisini artırdı.

Bu apsamda Ankara kulüslerinde AK Parti yönetiminin işçi gibi emekliyi de enflasyona ezdirmemek şiarıyla konuyu ele aldığı ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına başladı.

SEYYANEN ZAM VE ENFLASYON FARKI

Çalışmalar iki ayrı formül üzerinde ilerliyor.

İlk formül tüm emekli maaşlarına seyyanen yıllık enflasyon oranında zam yapılması, aynı zamanda emekli maaşları arasındaki farkı azaltmak adına düşük emekli maaşlarının belli oranda yukarı çekilmesi.

ASGARİ ÜCRET KADAR ZAM

Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi.

Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.

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