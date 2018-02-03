Elektrik ithalatı faturası yüzde 60 azaldı

 ﻿
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
0
BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
0
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
0
İL ÖZEL İDARESİ SAHA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ
İL ÖZEL İDARESİ SAHA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ
0
banner399

Elektrik ithalatı faturası yüzde 60 azaldı

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu. Türkiye'nin elektrik ithalatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 60 azalarak 85 milyon 501 bin 108 dolara düştü

Elektrik ithalatı faturası yüzde 60 azaldı
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:56
banner393

Dış ticaret istatistiklerinden yapılan derlemeye göre, 2016'da Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 4 milyar 366 milyon 780 bin kilovatsaat  alındı. Geçen yıl ise Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Çekya'dan alınan elektrik miktarı 2016'ya kıyasla yüzde 61,8 azalarak 1 milyar 667 milyon 694 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik ithalatına 2016'da 213 milyon 614 bin 469 dolar ödenirken, geçen yıl bu rakam yüzde 60 azalışla 85 milyon 501 bin 108 dolara geriledi. Geçen yıl elektrik ithalatı için en yüksek miktar 25 milyon 880 bin dolar ile ocak ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan 406 milyon 466 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.

EN FAZLA ELEKTRİK BULGARİSTAN'DAN ALINDI

Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 743 milyon 197 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 34 milyon 689 bin 659 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Azerbaycan, Gürcistan, İran, Yunanistan ve Çekya takip etti.

Azerbaycan'dan alınan elektriğin miktarı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 359 milyon 635 bin kilovatsaat azalarak 285 milyon 998 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Azerbaycan'a 17 milyon 688 bin 389 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Gürcistan'dan 257 milyon 549 bin, İran'dan 249 milyon 904 bin, Yunanistan'dan 129 milyon 325 bin ve Çekya'dan 1 milyon 721 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Gürcistan'a 9 milyon 620 bin 965 dolar, İran'a 15 milyon 168 bin 681 dolar, Yunanistan'a 8 milyon 275 bin 607 dolar, Çekya'ya ise 57 bin 807 dolar ödeme yapıldı.

banner397
Etiketler; #Elektrik ithalatı
İlgili Galeriler
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Önceki Haber
Afrin'deki son durum
Sonraki Haber
Elektrik ithalatı faturası yüzde 60 azaldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.