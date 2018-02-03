Bulut teorisi Ekonomide sorun çözecek

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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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Bulut teorisi Ekonomide sorun çözecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzman olarak çalışan Tevfik Bulut, yapay zekayı da kullanarak uluslararası literatüre girecek bir teori geliştirdi. Bulut’un teorisi ekonomide pek çok alanda sorunların çözümünde yeni bir yaklaşım getiriyor.

Bulut teorisi Ekonomide sorun çözecek
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:32
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Sanayi 4.0'a geçişte Türkiye'de yerli teknolojilerden nasıl daha fazla yararlanılabilir konusu gündemdeyken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda çalışan bir uzman uluslararası literatüre girecek bir teori geliştirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak görev yapan Tevfik Bulut, yapay zekayı ve geliştirdiği modeli kullanarak bir teori geliştirdi. Bu teori, ekonomide pek çok alanda sorunların çözümünde yeni bir yaklaşım getiriyor. Bulut'un teorisini anlattığı makale, bilim kurulunda Intel'den Samsung ve Amazon'a pek çok global teknoloji şirketinin yer aldığı bilimsel bir dergide yayınlandı. Bulut, kendisine ilk günden çok olumlu dönüşler olduğunu belirtti. "Sayın Bakanımıza da makalemi sundum. Türkiye'den böyle bir teorinin çıkması önemli" diyen Bulut, Google scholar başta olmak üzere bilim veritabanlarına teorinin girdiğini vurguladı. Teori, büyük verinin işlenmesinde uygulama alanı noktasında öncü olabilecek nitelikte.

Makalenin konusu; Karar verme süreçlerinde yeni bir çok kriterli metod (A New Multi Criteria Decision Making Method: Approach of Logarithmic Concept) Makale, dünyanın seçkin farklı birçok teknoloji üniversitelerinden bilim insanının olduğu Uluslararası Yapay Zekâ ve Uygulamaları (IJAIA) dergisinin bilim kurulunda kabul edilerek 2018'in ilk sayısında İngilizce olarak yayınlandı. Makalesinde Bulut, çok kriterli karar verme problemlerinin çözümüne yönelik geliştirdiği Logaritmik Konsept Yaklaşımı (APLOCO) yöntemini tanıtıyor.

Bulut ayrıca bu alanda dünyada uygulaması nadir olan yapay zekâ yöntemlerinden biri olan çok katmanlı perseptron (MLP) ve istatistiksel metodları da kullanarak analiz yapıyor. Bulut makalesinde teorisini kullanarak bir analiz de yapıyor ve Türkiye'deki 9 ilde yatırım potansiyelini karşılaştırıyor. Analize göre İstanbul, Manisa ve Kocaeli ilk 3 şehir olarak dikkat çekiyor.

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