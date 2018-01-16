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Araç ceza sorgulama e-devlet'ten öğrenilebilecek

Artık araç ceza sorgulaması e-devlet'ten yapılabilecek. E-devlet kapısı üzerinden aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisini anlık bildirim ile öğrenme ve son beş yıldaki kaza ve ceza bilgilerinin görüntülenip barkodlu belge oluşturma imkanı sağlandı.

Araç ceza sorgulama e-devlet'ten öğrenilebilecek
16 Ocak 2018 Salı 17:29

Emniyet Genel Müdürlüğü, aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisini anlık bildirim ile öğrenme ve son beş yıldaki kaza ve ceza bilgilerinin görüntülenip barkodlu belge oluşturma hizmetlerini e-devlet kapısı üzerinden kullanıma sundu.

Böylelikle araç sahiplerine aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisinin e-devlet kapısına kayıtlı e-posta ve mobil uygulama üzerinden anlık bildirilmesi sağlanırken sürücülerin son 5 yıl içerisinde karışmış oldukları ölümlü/yaralamalı kaza, sürücü belgesi ceza/iptal bilgilerinin görüntülenebilmesi ve bu bilgilerin barkodlu belge olarak alabilmesi sağlandı.

KULLANICILARA BİLDİRİM GELECEK: Aracın Çekildiği Otopark ve Ceza Bilgisinin anlık bildirimi kapsamında; aracın herhangi bir kural ihlali neticesi otoparka çekilmesi durumunda aracın plakası, otopark adı, birim il/ilçe, otopark adresi, otopark telefonu, otoparka çekme nedeni, otoparka çekme tarih ve saat bilgileri ile aracın tescil plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-devlet kapısında kayıtlı elektronik posta adresine ve e-devlet mobil uygulamasını indiren kullanıcılara uygulama üzerinden anlık bildirim (push notification) ile bilgilendirme yapılacak.

E DEVLET ÜZERİNDEN BARKODLU BELGE OLUŞTURABİLECEK

Sürücü Ceza ve Kaza Bilgisi Sorgulama kapsamında; vatandaşlar TC kimlik numarası, adı soyadı, sürücü belgesi numarası, belgenin verildiği birim, sürücü belgesinin tarihi, sınıfları, geçerlilik tarihi, kısıt kodu, aktif ceza puanı, son 5 yıl içindeki ceza bilgileri, iptal bilgileri ile son 5 yıldaki ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının tarihi, saati, yeri, il/ilçe, kusur durumu bilgilerini görüntüleyebilecek ve bununla ilgili barkotlu belge oluşturabilecek.

2016-2019 e-devlet stratejisi eylem planı ve gelişmekte olan teknolojiyle birlikte sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgilere daha kolay erişimin sağlanması amacıyla yeni hizmetler 12 Ocak 2018 tarihinde kullanıma açıldı.

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