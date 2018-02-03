Afrin'deki son durum

AFRİN'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor. 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'i 4 koldan kuşatan TSK, meskun mahal savaşı için Diyarbakır Sur'da hendek savaşılarında deneyim kazanmış özel birliklerini kullanacak.

TSK’nın Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 15.gün. Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan'ın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait çoklu roketatar ve topçu birliklerince vuruluyor.

-Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Racu Dağı çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor. Bombalanan alanlardan yükselen duman, Kilis'in sınır hattındaki Hisar köyünden de görülebiliyor. Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

-YPG'den kurtarılan Haliliye köyünde teröristlerden kalan silahların görüntüsü yayınlandı. Bir binaya toplanan silahlar arasında roketler, Doçka, Bixi, antitank mayınları yer alıyor

-897 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: TSK'dan yapılan son dakika Afrin açıklamasında "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denildi. 74 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu bildirildi.

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Menbic'in kuzeyindeki El Hosheriye köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle YPG'liler arasında çatışma çıktı.

AFRİN'E SUR'UN ÖZEL TİMLERİ: Afrin'in şehir merkezi için TSK hazırlıkları sürerken insansız hava araçları ile istihbarat toplanıyor. Afrin’de meskûn mahal harekâtına hazırlanan TSK’nın, operasyon için Güneydoğu’da, özellikle Diyarbakır Sur’da hendek savaşlarında deneyim kazanmış özel birlikler, MAK’lar ve METİ timlerini kullanacağı belirtiliyor. Afrin’i terk edecek siviller içinse 50 bin kişilik çadırkent kurma çalışması sürüyor.

JÖH’LER VE PÖH’LER KULLANILMAYACAK: Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Ankara’daki harekât merkezinde yapılan değerlendirmelerde ve güvenlik toplantısında, bu bölgede iç güvenlik harekâtında görev yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin kullanılmaması kararlaştırıldı. Uluslararası alanda Türkiye’yi zor duruma düşürmeye yönelik girişimleri bertaraf etme ve meşruiyet tartışmasına engel olma açısından böyle bir karar alındı. Türkiye’nin kendini savunma hakkı kapsamında gerçekleştirdiği bu meşru terörle mücadele operasyonunda bu nedenle, TSK’nın dış operasyonel birimleri kullanılacak.