Afrin'deki son durum

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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
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PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
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İL ÖZEL İDARESİ SAHA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ
İL ÖZEL İDARESİ SAHA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ
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Afrin'deki son durum

AFRİN'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor. 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'i 4 koldan kuşatan TSK, meskun mahal savaşı için Diyarbakır Sur'da hendek savaşılarında deneyim kazanmış özel birliklerini kullanacak.

Afrin'deki son durum
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:52
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TSK’nın Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 15.gün. Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan'ın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait çoklu roketatar ve topçu birliklerince vuruluyor.

-Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Racu Dağı çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor. Bombalanan alanlardan yükselen duman, Kilis'in sınır hattındaki Hisar köyünden de görülebiliyor. Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

-YPG'den kurtarılan Haliliye köyünde teröristlerden kalan silahların görüntüsü yayınlandı. Bir binaya toplanan silahlar arasında roketler, Doçka, Bixi, antitank mayınları yer alıyor

-897 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: TSK'dan yapılan son dakika Afrin açıklamasında "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denildi. 74 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu bildirildi.

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Menbic'in kuzeyindeki El Hosheriye köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle YPG'liler arasında çatışma çıktı.

AFRİN'E SUR'UN ÖZEL TİMLERİ: Afrin'in şehir merkezi için TSK hazırlıkları sürerken insansız hava araçları ile istihbarat toplanıyor. Afrin’de meskûn mahal harekâtına hazırlanan TSK’nın, operasyon için Güneydoğu’da, özellikle Diyarbakır Sur’da hendek savaşlarında deneyim kazanmış özel birlikler, MAK’lar ve METİ timlerini kullanacağı belirtiliyor. Afrin’i terk edecek siviller içinse 50 bin kişilik çadırkent kurma çalışması sürüyor.

JÖH’LER VE PÖH’LER KULLANILMAYACAK: Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Ankara’daki harekât merkezinde yapılan değerlendirmelerde ve güvenlik toplantısında, bu bölgede iç güvenlik harekâtında görev yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin kullanılmaması kararlaştırıldı. Uluslararası alanda Türkiye’yi zor duruma düşürmeye yönelik girişimleri bertaraf etme ve meşruiyet tartışmasına engel olma açısından böyle bir karar alındı. Türkiye’nin kendini savunma hakkı kapsamında gerçekleştirdiği bu meşru terörle mücadele operasyonunda bu nedenle, TSK’nın dış operasyonel birimleri kullanılacak.

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Etiketler; #Afrin #operasyon
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