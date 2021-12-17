Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dönemde döviz kurundaki artış sonrası piyasada neredeyse sıfır otomobil kalmadı. Galericilerin, bayilerden otomobilleri alarak stokladıkları ve döviz kurundaki artıştan dolayı daha yüksek fiyatlara piyasaya sürdüğü iddia ediliyordu. Hatta geçen gün bir otomotiv bayine stokçuluk yaptığı için üst sınır olan 545 bin lira ceza kesilmişti. Stokçulara karşı harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldığı araçları stoklayanlarla ilgili soruşturma başlattı.

Sıfır otomobilleri bayilerden toplayıp, fiyatları yükselterek satmaya çalışan şüpheliler için harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

KARABÜK'TE OPERASYON BAŞLATILDI

Geçtiğimiz günlerde Karabük merkezli 50 ilde, "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ANTALYA'DA ARAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Antalya'nın Kepez ilçesindeki devlet hastanesinin karşısında sıralanmış araçlar da basına yansımıştı. Boş alanda çok sayıda aracın kullanım dışı bırakıldığı ve bu yolla araç fiyatlarının yükseltildiği öne sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANI ÇOK SERT ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başta otomotiv sektörü olmak üzere diğer alanlarda stokçuluk yapanlara yönelik sert ifadeler kullanarak, şöyle demişti:

"Stokçuluk, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı alanlara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle yapıyorlar. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Ticari müeyyide çok düşük.