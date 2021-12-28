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Emekli ve memur zammıyla ilgili son dakika açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca kişinin merakla beklediği emekli ve memur zammıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da emekli zammıyla ilgili önemli sözler sarf etti.

Emekli ve memur zammıyla ilgili son dakika açıklaması
28 Aralık 2021 Salı 11:53

AHaber canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, emekli ve memur zammıyla ilgili soruya da cevap verdi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

'Emekli ve memura müjdeyi ne zaman vereceksiniz?' sorusuna Bakan Nebati, ''Çalışılıyor. Siyasal iktidarın başı kim! Sayın Cumhurbaşkanımız.  Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle takozluk yapmayacak, net.  Asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Doğru hesap, doğru kitap. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz.'' diye cevap verdi.

AK PARTİLİ ÖZKAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TGRT Haber'de konuk olduğu programda ''Emekliye nasıl bir zam yapmayı düşünüyorsunuz yüzde 50 olur mu?" sorusuna cevap verdi.

"ORAN ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA YAKIN BİR DÜZENLEME OLACAK"

Özkan, "Asgari ücretteki fedakarlığın emekli zammında da yapılacağını" söyleyerek, "Vatandaşlarımıza bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. He daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak. Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak." dedi.

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