Yalova Tarım Müdürü Suat Parıldar yeni projelere imza atmaya devam ediyor

“Halk Elinde Islah Projesi” kapsamında Yalova’da 5 yıldır devam eden ve sözleşme süresi 24 Ağustos 2017 tarihinde sona eren “Yalova Kıvırcığı Alt Projesi” ne 5 yıl daha devam edilmesi kararı alındı.

Hayvancılığın desteklenmesi hakkında 2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 2012 yılında yürürlüğe giren “Halk Elinde Hayvan Islahı İlkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı” çerçevesinde Yalova’da 2012-2017 tarihleri arasında 46 işletme ve 6.300 baş hayvanla yürütülen “Kıvırcık Koyunun Halk Elinde Islahı Alt Projesi” ilk 5 yıllık süreci 24 Ağustos 2017 tarihinde tamamlanmıştı. 5 yıllık uygulama süresince “Yalova Kıvırcığı” farkındalığının oluşması, ırk özelliği gösteren sürülerin bir örnekliğe yakınlığı, yetiştiricilerin projenin devam etmesi yönündeki taleplerini artırmış olup, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çalışmaları ile ikinci 5 yıllık proje sürecine başlandı.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve proje teknik elemanları ile İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği elemanları tarafından yapılan saha çalışmaları ile projeye girecek işletme ve hayvanlar seçilerek, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar ve Birlik Başkanı İbrahim Talaybaş arasında “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Sözleşmesi” imzalanarak projenin yasal süresi başlamış oldu.

İl Müdürü Suat Parıldar Projenin 5 yıl daha devam edecek olmasının Yalova Kıvırcığının markalaşması ve damızlık değeri kazanması yolunda çok önemli yararlar sağlayacağına inandığını ifade ederek Yalova hayvancılığına hayırlı olmasını diledi.