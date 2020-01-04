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Yalova İl Tarım Ve Orman Müdürü Suat Parıldara Başarı Belgesi Verildi

Tarım Ve Orman Bakanlığı Yalova İl Tarım Ve Orman Müdürü hemşerimiz Suat Parıldar, Yalova Valisi Muammer Erol Tarafından çalışmalarından dolayı, Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Yalova İl Tarım Ve Orman Müdürü Suat Parıldara Başarı Belgesi Verildi
04 Ocak 2020 Cumartesi 18:05

Yalova İl Tarım Ve Orman Müdürü Suat Parıldar : “Görevimizi yerine getirmede göstermiş olduğumuz üstün gayret ve başarılı çalışmalarımızdan dolayı Yalova Valimiz Sayın Muammer EROL tarafından “Başarı Belgesi” ile taltif edilmenin mutluluğunu yaşadım.

Tabiki bu “Başarı Belgesi” Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ailesinin kıymetli personelinin her birinin alın teri ve emeğinin neticesidir. Bu emeklerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma, desteklerinden dolayı aileme ve taltif edilmeye layık gördükleri için Yalova Valimiz Sayın Muammer EROL’a teşekkürü bir borç biliyorum.

Güzel Yalovamıza ve Ülkemize idareci sıfatıyla hizmet etmekten onur duyuyorum.”dedi.

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