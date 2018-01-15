Vali Pehlivan Tarım’da Seferberlik Başlattı.

“Buzağıyı Yaşatacağız. Merayı Yeşerteceğiz.” Bayburt’ta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce verilen muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Eşref Ahmet Eşref FAKIBABA’nın 2018 yılını tarımda buzağı yılı ve mera yılı ilan etiğini belirterek bu konuda il olarak bir seferberlik başlattıklarını ifade etti.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada, “Malumunuz hayvancılık ülkemiz için stratejik bir sektör. Bildiğiniz üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet eşref FAKIBABA 2018 yılını tarımda buzağı ölümlerinin azaltılması ve mera yılı olarak ilan etti.

Bu hakikaten önemli bir başlangıçtır.

Hayvancılıkta girdilerin % 60’ını yem girdileri oluşturuyor. Ülkemizde karlı bir hayvancılık yapmak maliyetleri düşürmek için meralar çok önemli. Yani et meselesi aslında ot meselesi.

Diğer yandan ülkemizde buzağı ölüm oranları % 15 ‘in üzerinde, her yıl yaklaşık 750 bin buzağımız ölüyor. Bu oranın % 5’e indirilmesi bile her yıl yaklaşık 500 bin buzağının kurtarılması, hayvancılığımıza kazandırılması demek.

Dolayısı ile Sayın Bakanımızı bu tespiti ve ilanı son derece önemlidir.

Bizde ilimizde bu anlamda Valilik olarak bir çalışma başlattık. 2018 yılı için hem buzağı ölümlerinin azaltılması noktasında hem de mera ıslahı noktasında eylem planları hazırlatarak uygulamaya koyduk. Amacımız tüm birimlerimizle bir seferberlik başlatarak ilimizde hem buzağı ölüm oranlarını azaltmak, hem de meraların ıslahını tamamlamak.

Bu eylem planı kapsamda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz 90 gün içerisinde bütün köylerde eğitim toplantıları düzenleyecek. Çiftçilerimize bu konuları detaylı bir şekilde anlatacaklar. Bilgilendirici cep kitapçıkları, afişler, buzağı sağlığı ile ilgili malzemeler dağıtacaklar.

Diğer yandan meralarımızla ilgili benzer çalışmaların yanında hazırlanan ıslah projeleri ile tüm köylerimizde kapsamlı bir çalışma yürütecekler. Bu gün itibari ile aynı zamanda meralarımıza kazandırdığımız 350 suluk ve 70 gölgeliğin dağıtım ve tanıtımını yapıyoruz. Son 3 yılda meralarımıza 2000 adet suluk 130 adet gölgelik kazandırıldı. 90 bin dekar alanın ıslahı yapıldı. Hazırladığımız eylem planı kapsamında detaylı projelerimiz hazır. Toplamda meralarımıza 3000 adet suluk 300 adet gölgelik, 30 adet hayvan barınağı yapacağız. 300 bin dekar alanda ıslah ve amenajman projesi başlatıyoruz.

Bu gün bu çalışmaların startını veriyoruz. Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüz, İl Özel idaremiz. Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaremiz, Muhtarlarımız Çiftçilerimiz... İnşallah bu işi birlikte başaracağız.

Ben de İlin Valisi olarak bu çalışmaları özellikle takip edeceğim ve gereken bütün desteği sağlayacağım.

Dolayısı ile 2018 yılını tarımda buzağı ölümlerinin azaltılması ve mera yılı olarak ilan Sayın Bakanımızın çağrısına doğrultusunda “Buzağıyı yaşatacağız. merayı yeşerteceğiz.” diyerek Bayburt’ta bir seferberlik başlatıyoruz.” Dedi.