Vali Cüneyt Epcim, Merkez’e bağlı Yoncalı Köyü’nde fidan dikim etkinliğine katıldı.
Vali Cüneyt Epcim, Merkez’e bağlı Yoncalı Köyü’nde fidan dikim etkinliğine katıldı.
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VALİ CÜNEYT EPCİM, YONCALI KÖYÜ’NDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİNE KATILDI

Vali Cüneyt Epcim, Merkez’e bağlı Yoncalı Köyü’nde fidan dikim etkinliğine katıldı.

VALİ CÜNEYT EPCİM, YONCALI KÖYÜ’NDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİNE KATILDI
21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:53

BAYBURTGÜNDEM-   Yoncalı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nce geleneksel hale getirilen etkinlikte yüze yakın fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik öncesinde Vali Epcim, köy odasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Epcim, bölgede yürütülen çalışmalara ve yapımı planlanan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Epcim, Yoncalı Köyü’nün sorun ve taleplerini yakından takip ettiklerini dile getirdi. Köylerde yürütülen çalışmaların acil ihtiyaç ve önem sırasına göre projelendirildiğini dile getiren Vali Epcim, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’de çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bayburt’ta bunlardan payını alıyor. Ekonomideki bir takım daralmalara rağmen inanıyorum ki önümüzdeki süreçte köylerimizde çok daha önemli yatırımlar yapacağız.” dedi.

Yoncalı halkına ilgileri dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, birlik ve beraberliklerinin devamını diledi.

Yoncalı Köyü Muhtarı Mehmet Aydın ile Yoncalı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Şahin de söz alarak taleplerini dile getirdi.

Programı kapsamında köy okulunu da ziyaret eden Vali Epcim, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek tavsiyelerde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ eşlik etti.

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