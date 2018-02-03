Vali ali Pehlivan: “çiftçilerimiz neredeyse bizler de oradayız”

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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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Vali ali Pehlivan: “çiftçilerimiz neredeyse bizler de oradayız”

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Abuzer Yıldırımtepe’den çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, ilimizde yürütülen tarım projeleri hakkında değerlendirme ve görüş alışverişinde bulundu.

Vali ali Pehlivan: “çiftçilerimiz neredeyse bizler de oradayız”
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:54
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Vali Pehlivan Bayburt'da göreve başladığı günden itibaren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli ile birlikte çiftçilerimiz neredeyse orada bulunma, tarım ve hayvancılıkla ilgili proje ve faaliyetleri yakından takip ederek nicelik ve nitelik açısından artışını sağlama gayreti içinde olduklarını, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı’nın da bu anlamda çok önemli bir paydaş kuruluş olduğunu dile getirdi. Bayburt Valiliği ve ilgili kurumlar koordinasyonunda Bayburt’un tarım ve hayvancılık potansiyeline uygun projelerin hayata geçirilmesi, sektör kapasitesinin artırılması ile daha elverişli şartlarda çiftçilerin üretim gerçekleştirmelerine yönelik çalışmalara devam edileceğini ifade eden Vali Pehlivan, “Bu iki tarafı olan bir süreç. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik çalışmaları, teşvik ve hibeleri çiftçimize ulaştıracak, sizler gibi organize bir şekilde çalışan ziraat odalarımız da çiftçilerimizin varsa sorunlarını tespit ederek ilgili mercilere bildirecek. Bu konudaki projeler, tarım ve hayvancılığın standardını daha da yükseltmeye yönelik çalışmalardır. Gelir destekleri, hibe projeleri, tohum, fide ve makine destekleri, ahır modernizasyonu projeleri, meraların ıslahı, sulama projeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mızın yoğun destekleriyle gerçekleştirilen arazi toplulaştırma çalışmaları gibi pek çok proje ve yatırımlar çiftçilerimizin daha iyi şartlarda daha verimli ve etkin üretim yapmalarını sağlamak adına hayata geçiriliyor. Bahsettiğimiz Arazi Toplulaştırma çalışmaları Türkiye’ye örnek bir proje durumundadır. 33 bin hektar alanda bu çalışmalar devam ediyor. Projenin ikinci etabı Aydıntepe’de 12 bin hektar alanda gerçekleştirilecek. Küçük sulama projelerini Özel İdare olarak artırma gayreti içerisindeyiz. Rakamsal olarak baktığımızda hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan sayısı ilimizde giderek artıyor. Sulama projeleri tamamlanıp yem bitkilerinin yetiştirilmesiyle hayvancılığa da katkı sağlanmış olacak. İl Belediyemiz bünyesinde yürütülen Tarım Yerleşkesi projesi örnek bir proje olarak hayata geçiyor. Dolayısıyla tüm bu çalışmalar birbiriyle bütünlük içerisinde devletimizin yatırımları, çiftçilerimizin gayretleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yoğun bir şekilde devam edecek.” İfadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2018 yılının Mera Yılı ve Buzağı Ölümlerini Azaltma Yılı olarak ilan edildiğini bildiren Vali Pehlivan, bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün il ve ilçe merkezleri ile köylerde eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini benzeri çalışmalara sürekli destek olma çabasında olduklarını bildirdi.

Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Çiftçilerimiz neredeyse bizler de oradayız. Sizlerin sorunu bizim sorunumuzdur. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, mevcut potansiyelin artırılması için hep birlikte gayret edeceğiz. Bu bağlamda 14 bin üyesiyle Bayburt Ziraat Odası olarak sizlerin gerek çiftçilerimizle gerekse ilgili kurumlarımızla olan işbirliği takdire değerdir. Bu vesileyle Ziraat Odası Başkanımız Abuzer Yıldırımtepe’nin şahsında hem yönetim kurulu üyelerimize, hem meclis üyelerimize ve bütün çiftçilerimize 2018 yılının hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum.”

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ise Vali Pehlivan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek ziraat odası çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Yıldırımtepe Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı’nın 14 bin üye ile Bayburt’un en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu, tarım ve hayvancılık alanında avantajları çok olan İlimizde bu alandaki bütün çalışmaların yapıcı bir şekilde içinde bulunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Tarım ve Hayvancılığın artırılmasına yönelik tespit, değerlendirme ve görüş alışverişinin ardından ziyaretini sonlandıran Vali Pehlivan’a, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ile Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

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