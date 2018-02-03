Vali ali Pehlivan: “çiftçilerimiz neredeyse bizler de oradayız”

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Abuzer Yıldırımtepe’den çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, ilimizde yürütülen tarım projeleri hakkında değerlendirme ve görüş alışverişinde bulundu.

Vali Pehlivan Bayburt'da göreve başladığı günden itibaren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli ile birlikte çiftçilerimiz neredeyse orada bulunma, tarım ve hayvancılıkla ilgili proje ve faaliyetleri yakından takip ederek nicelik ve nitelik açısından artışını sağlama gayreti içinde olduklarını, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı’nın da bu anlamda çok önemli bir paydaş kuruluş olduğunu dile getirdi. Bayburt Valiliği ve ilgili kurumlar koordinasyonunda Bayburt’un tarım ve hayvancılık potansiyeline uygun projelerin hayata geçirilmesi, sektör kapasitesinin artırılması ile daha elverişli şartlarda çiftçilerin üretim gerçekleştirmelerine yönelik çalışmalara devam edileceğini ifade eden Vali Pehlivan, “Bu iki tarafı olan bir süreç. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik çalışmaları, teşvik ve hibeleri çiftçimize ulaştıracak, sizler gibi organize bir şekilde çalışan ziraat odalarımız da çiftçilerimizin varsa sorunlarını tespit ederek ilgili mercilere bildirecek. Bu konudaki projeler, tarım ve hayvancılığın standardını daha da yükseltmeye yönelik çalışmalardır. Gelir destekleri, hibe projeleri, tohum, fide ve makine destekleri, ahır modernizasyonu projeleri, meraların ıslahı, sulama projeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mızın yoğun destekleriyle gerçekleştirilen arazi toplulaştırma çalışmaları gibi pek çok proje ve yatırımlar çiftçilerimizin daha iyi şartlarda daha verimli ve etkin üretim yapmalarını sağlamak adına hayata geçiriliyor. Bahsettiğimiz Arazi Toplulaştırma çalışmaları Türkiye’ye örnek bir proje durumundadır. 33 bin hektar alanda bu çalışmalar devam ediyor. Projenin ikinci etabı Aydıntepe’de 12 bin hektar alanda gerçekleştirilecek. Küçük sulama projelerini Özel İdare olarak artırma gayreti içerisindeyiz. Rakamsal olarak baktığımızda hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan sayısı ilimizde giderek artıyor. Sulama projeleri tamamlanıp yem bitkilerinin yetiştirilmesiyle hayvancılığa da katkı sağlanmış olacak. İl Belediyemiz bünyesinde yürütülen Tarım Yerleşkesi projesi örnek bir proje olarak hayata geçiyor. Dolayısıyla tüm bu çalışmalar birbiriyle bütünlük içerisinde devletimizin yatırımları, çiftçilerimizin gayretleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yoğun bir şekilde devam edecek.” İfadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2018 yılının Mera Yılı ve Buzağı Ölümlerini Azaltma Yılı olarak ilan edildiğini bildiren Vali Pehlivan, bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün il ve ilçe merkezleri ile köylerde eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini benzeri çalışmalara sürekli destek olma çabasında olduklarını bildirdi.

Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Çiftçilerimiz neredeyse bizler de oradayız. Sizlerin sorunu bizim sorunumuzdur. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, mevcut potansiyelin artırılması için hep birlikte gayret edeceğiz. Bu bağlamda 14 bin üyesiyle Bayburt Ziraat Odası olarak sizlerin gerek çiftçilerimizle gerekse ilgili kurumlarımızla olan işbirliği takdire değerdir. Bu vesileyle Ziraat Odası Başkanımız Abuzer Yıldırımtepe’nin şahsında hem yönetim kurulu üyelerimize, hem meclis üyelerimize ve bütün çiftçilerimize 2018 yılının hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum.”

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ise Vali Pehlivan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek ziraat odası çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Yıldırımtepe Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı’nın 14 bin üye ile Bayburt’un en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu, tarım ve hayvancılık alanında avantajları çok olan İlimizde bu alandaki bütün çalışmaların yapıcı bir şekilde içinde bulunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Tarım ve Hayvancılığın artırılmasına yönelik tespit, değerlendirme ve görüş alışverişinin ardından ziyaretini sonlandıran Vali Pehlivan’a, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ile Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.