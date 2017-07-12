VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, TARIM YERLEŞKESİ VE GES’TE İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Ali Hamza Pehlivan, Tarım Yerleşkesi ve Güneş Enerji Santrali (GES)’de incelemelerde bulundu.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında finanse edilen tarım yerleşkesi ve Bayburt Belediyesi tarafından kurulan GES’te incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Mete Memiş ve İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi’den yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Vali Ali Hamza Pehlivan’a İl Emniyet Müdürü Sezayi Er eşlik etti.
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